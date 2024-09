Para Emilio Achem no hay que pensar en ajuste sino en "mejorar la calidad del gasto público"

lunes, 16 de septiembre de 2024 12:54

En su reciente discurso sobre el Presupuesto 2025, el presidente Javier Milei solicitó a los gobernadores un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Ante esta propuesta, Emilio Achem, Secretario de Gobierno de San Juan, señaló que la provincia viene trabajando en mantener el "equilibrio fiscal".

"Si se va a ajustar más o no, va a depender de la actividad económica. Al inicio del mandato, el gobernador Marcelo Orrego , él fijó pautas de búsqueda de un equilibrio fiscal. Sabíamos desde noviembre, cuando la ciudadanía argentina votó para que Milei presidente, que iba a haber un plan económico de estas características", comenzó explicando Achem en radio Sarmiento quien consideró que hablar de ajuste, tiene un tinte el término "despectivo" y por eso prefiere usar el término "calidad del gasto público".

El funcionario sanjuanino reconoció que se veía venir las medidas de ajuste tras la elección de Milei como presidente pero admitió que el retiro total de las obligaciones nacionales, especialmente en el ámbito de la obra pública, sorprendió a la administración provincial: “Nos sorprendió el retiro total al 100% de las obligaciones nacionales, especialmente en lo que es obra pública”.

A pesar de esta sorpresa, la situación ha mostrado signos de mejora, con algunas obras que la Nación pretende terminar y otras que San Juan decidió financiar con recursos provinciales. Este enfoque, según el Secretario, es parte de un esfuerzo por mejorar la calidad del gasto público, un concepto que, aunque similar al ajuste en términos de objetivos, se distingue por su enfoque en la eficiencia y la priorización de recursos.

"En San Juan más que hacer ajustes hay que mejorar la calidad del gasto público, que es un concepto diferente con el mismo objetivo. El dinero no es del Gobernador, no es del Gobierno, es de la gente. Eso Marcelo Orrego lo ha tenido siempre muy claro en sus gestiones como intendente de Santa Lucía y de esa forma ha cuidado el centavo, como siempre lo dice él. Y en esa línea vamos a seguir cuidando al máximo", agregó.

Una de las áreas donde San Juan ha decidido ser más cauteloso es en la construcción de obras farónicas. Por ejemplo, Achem mencionó que, a diferencia de gestiones anteriores que incluyeron proyectos costosos como el velódromo o el autódromo, la actual administración prioriza la reparación de infraestructuras críticas como escuelas y caminos. “Orrego no va a construir un velódromo. No, no lo va a construir. Vamos a tener que reparar las escuelas, que es una gran preocupación que tenemos, porque hay muchísimas escuelas que han tenido un mantenimiento muy deficiente y sus edificios escolares hoy están muy complicados”, comentó .

A pesar de la necesidad de ajustes y la reorientación de las prioridades, la administración provincial continúa proyectando para el futuro. "Hoy las grandes obras que hay que hacer en la provincia son de infraestructura, fundamentalmente caminos que son muy caros, líneas eléctricas que también son caras. Pero bueno, en ese aspecto vamos a trabajar en este nuevo formato que establece a través de las grandes inversiones el sistema del RIGI", puntualizó.

Finalmente, Achem abordó el tema del peaje y la inversión en infraestructura vial: "Me parece que este 2025 sí se va a plantear fuertemente a nivel nacional, por parte de los gobernadores, esta cuestión del peaje. El gobierno nacional no ha puesto en claro cómo va a ser su plan de inversión y mantenimiento de las rutas nacionales. Vamos a ver al interior del presupuesto, que ya está presentado, qué pasa con Vialidad Nacional. Es un tema que nos preocupa mucho acá en la provincia de San Juan y seguro que a todos los gobernadores también".