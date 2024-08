San Juan es sede del Encuentro Nacional de Jueces Federales

jueves, 29 de agosto de 2024 14:50

El Gobernador de la Provincia, Dr. Marcelo Orrego; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Presidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Dr. Horacio Rosatti, el ministro de la Corte Suprema, Dr. Ricardo Lorenzetti; el Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Dr. Mariano Borinsky; y el Presidente de la Asociación de

Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Dr. Andrés Basso y el Presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Dr. Marcelo Jorge Lima; encabezaron el Acto de Apertura del XXIV Encuentro Nacional de Jueces de Cámara de Tribunales Orales Federales de la República Argentina que comenzó el jueves 29 en el Auditorio Gobernador Eloy P. Camus del Centro Cívico de la Ciudad de San Juan. Las actividades se extenderán hasta el 30 de agosto inclusive y tendrán como eje las temáticas referidas a la actividad propia de los tribunales orales federales.

El Dr. Carlos Ronsenkrantz, ministro de la Corte Suprema, se sumó a la Foto Institucional realizada en la Plaza Seca del Centro Cívico, tras arribar a la provincia en horas del mediodía. De esta manera, por primera vez tres Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se hacen presentes en San Juan. Por la Corte de Justicia de San Juan, representando al Poder Judicial de San Juan, también participaron del Acto de Apertura la ministra Dra. Adriana García Nieto, y los ministros, Dr. Daniel Olivares Yapur y Dr. Guillermo Horacio De Sanctis. Entre las autoridades presentes hubo representantes de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, y de los Tribunales Orales Federales y Nacionales; funcionarios de los ministerio públicos Fiscal y de la Defensa de la Nación; autoridades de la Federación Latinoamericana de Magistrados; del Foro de Abogados de San Juan; autoridades de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, funcionarias y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, autoridades Nacionales y del Poder Ejecutivo de la Provincia de San Juan, y autoridades de las fuerzas federales con asiento en la provincia de San Juan.

La Dra. Eliana Rattá Rivas, jueza del Tribunal Oral Federal de San Juan y vicepresidenta de la Seccional Cuyo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, y la Dra. Noel Costa, jueza del Tribunal Oral Federal de Córdoba y Presidenta de la Comisión de Tribunales Orales de la Asociación, realizaron las palabras de bienvenida al Encuentro Nacional y presentaron un video institucional elaborado con la colaboración de los Tribunales Orales Federales de todo el país.

El Gobernador de la Provincia, Dr. Orrego, agradeció la participación de los presentes y expresó que “para mí, hablo en nombre de todos los sanjuaninos, es un honor poder recibirlos por primera vez en nuestra provincia justamente cuando se cumplen 30 años de la Constitución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan. Sin lugar a duda, la realización de estos encuentros pone de manifiesto la gran necesidad que existe en cuanto a la reflexión de desafíos y las oportunidades que tienen los miembros de los tribunales orales de la administración de Justicia. Consolidar el estado de derecho en nuestro país tiene que ver con garantizar la independencia del Poder Judicial con la eficiencia de la administración de Justicia y que los ciudadanos tengan un acceso equitativo al sistema protegiendo sus derechos fundamentales”.

También hizo uso de la palabra el Dr. Basso señalando que “este Encuentro nos da la posibilidad de conocernos, intercambiar experiencias, pareceres, problemas y soluciones en común. La extensión territorial de nuestro país hace que cada jurisdicción tenga sus propias problemáticas que son singulares y distintas en cada región, lo que enriquece aún más este tipo de encuentros nacionales y los hace cada vez más necesarios”.

A continuación, el Dr. Borinsky planteó que “estamos aquí para intercambiar distintas ideas sobre el papel institucional que tenemos los jueces como uno de los tres poderes del Estado como proveedores de un servicio público para la sociedad, la administración de Justicia. La misión del Poder Judicial no es otra que la de solucionar los conflictos que las partes le presentan de manera clara, oportuna y efectiva, con plena vigencia de todos los derechos de todas las personas involucradas, imputados, víctimas, sociedad cuyos intereses están en cabeza del Ministerio Público Fiscal”.

El Dr. Lorenzetti dijo que “creo que se ha logrado algo muy importante que es esa identidad común, un consenso, la construcción de un nosotros, que es algo tan difícil en nuestro país. Nosotros y ellos, pero nosotros es una identidad común y ustedes la han logrado y nosotros la compartimos plenamente”. Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti.

Por su parte, el Dr. Rossatti, señaló: “Estamos reunidos para hablar sobre un tema específico, pero eso no implica que no hablemos de otros temas generales. Estamos reunidos para hablar del proceso acusatorio, y el proceso acusatorio ha venido a nosotros, después de una larga demora, de una forma un tanto tumultuosa, como me estaba ilustrando hoy con el Zonda: una fecha límite, arrancamos y hay que llegar. Y en general estamos llegando. Yo quiero en este punto, reconocer el trabajo de todo el Poder Judicial, por supuesto me refiero a los Ministerios Públicos y me refiero a los empleados, funcionarios, magistrados, a los jueces, a los magistrados del Poder Judicial de la Nación, y en particular al Consejo de la Magistratura de la Nación, en particular”. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación Dr. Horacio Rossatti



La Dra. Rattá manifestó que “nos llena de orgullo que San Juan haya sido elegida como sede de este Encuentro. Y este año es muy especial porque se cumplen 30 años de la creación del Tribunal Oral Federal”.

La Dra. Costa expresó que están “agradecidas de formar parte de este encuentro [...] Creo que el desafío de los Tribunales Orales el balance es positivo, somos una comunidad de jueces, somos un cuerpo de 254 jueces a lo largo y ancho de todo el país, que nos mantenemos unidos, que trabajamos juntos, que superamos los desafíos. Tenemos más desafíos para superar en estas nuevas instancias”.

Es la primera vez que la provincia de San Juan es sede de estos encuentros anuales que organiza la AMFJN, institución fundada el 12 de mayo de 1928 que nuclea a los jueces federales de las distintas instancias que prestan funciones en la justicia nacional de la Capital Federal y en la justicia federal con asiento en las 23 provincias argentinas, a los magistrados del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, como así también a las funcionarios judiciales que asisten e integran los distintos tribunales. El presidente de la AMFJN, Dr. Andrés Fabián Basso (juez del Tribunal Oral Federal 3); el titular de la Seccional Cuyo, Dr. Juan Ignacio Pérez Curci (juez de la Cámara Federal Cuyo) y su vicepresidenta, la Dra. Eliana Rattá Rivas (jueza Tribunal Oral Federal San Juan), fueron los encargados de organizar las actividades. El XXIV Encuentro de Jueces de Tribunales Orales se realizó en ocasión de los 30 años de la constitución del Tribunal Oral en lo Criminal de San Juan (TOF), el cual se integró el 30 de agosto de 1994.