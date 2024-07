Martín, sobre el Pacto de Mayo: "aguardamos por la reactivación económica"

martes, 9 de julio de 2024 11:20

En la medianoche del 9 de Julio, el presidente Javier Milei y 18 gobernadores firmaron los 10 puntos del Pacto de Mayo, un gesto político a una plataforma del Gobierno nacional para implementar diferentes medidas de impacto. El gobernador Marcelo Orrego participó de la convocatoria en Tucumán y el vicegobernador Fabián Martín, en la previa de los actos locales por el día de la Independencia, hizo un balance.

“Creo que hay un cambio de época, estoy convencido de esto, donde se van a cambiar las normas. De hecho, hay una ley Bases que es muy importante y seguramente hay cosas para mejorar, que con el devenir de los días y de los meses, van a ir resaltándose. Pero sin dudas hay un cambio de época: es instalar a la Argentina en el mundo, es ponerla en el mapa nuevamente, porque estábamos desaparecidos y que vengan inversiones. La Argentina es sumamente atractiva para muchísimos inversores que pueden llegar a venir y con ello, que se generen puestos de trabajo, con equidad. Todo lo que queremos es que haya prosperidad, y estamos confiados que estamos comenzando a transitar ese camino”, dijo Martín, en rueda de prensa.

Hizo una comparativa, sobre la falta de 5 gobernadores a la firma del Pacto, con lo que ocurrió el 9 de julio de 1816. “Hubo algunas provincias que no mandaron a sus representantes, es decir, siempre hay disidencias. Es una pena, porque más allá de las disidencias, han sido 10 puntos muy generales los que se han firmado. Pero aún en disidencia, creo que se podría haber firmado el pacto”.

Acerca de lo económico, expresó que “creo que el gobierno nacional ha mostrado con el tema de Ganancias, ha mostrado una voluntad de no abandonar a las provincias y de cuidar los recursos. Habrá que ser más austero en cada una de las provincias, de cuidar muy bien los recursos. Ha prometido el presidente, que a mí me parece fundamental, que terminar con la inflación en la Argentina para siempre. Eso es fundamental y lo han hecho nuestros países vecinos. No hay que emitir, no hay que gastar más de lo que entra. Entonces, si se establecen esas políticas tan generales, nadie puede estar en desacuerdo con esas cuestiones”.

Reflexionó que “que este 9 de julio del 2024 sea un reencontrarnos todos los argentinos y que comencemos a transitar un camino todos unidos, abrazados y tirando el carro para el mismo lado. Primero, hay que bajar la inflación como algo trascendental que se está logrando y ahora viene la reactivación. Viene una segunda etapa, un desafío importante porque venimos con una recesión muy larga. Es un desafío que habrá que afrontarlo con mucha voluntad”.