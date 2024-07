Plan Nacional de Alfabetización: "en dos años, deberíamos ver mejoras"

jueves, 4 de julio de 2024 13:10

En la presentación del Plan Nacional del Alfabetización, ya hubo una estimación de los plazos en los que podrían medirse los primeros resultados de la nueva política educativa.

Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación manifestó a la prensa que "estamos en un momento histórico, si lo sabemos aprovechar. Efectivamente la Argentina tiene un desafío educativo fundamental. Tiene que consolidar los aprendizajes centrales para todos nuestros chicos y ellos tienen que poder pasar por la escuela y efectivamente aprender. Tantos años en la escuela, tantas horas, y el desafío es precisamente eso. Necesitamos para que los niños aprendan, se esfuercen, den la vida por aprender, también que nosotros los docentes hagamos lo mismo. Entonces, en ese sentido, es clave que los docentes sepan que nosotros estamos totalmente convencidos que ellos son la solución, no el problema, como algunos señalan. La política educativa se ordena a respaldar a los docentes y eso es lo que vamos a hacer".

Sobre índices o incidencia de la analfabetización en las provincias, expresó que "el problema en promedio, depende de las edades, es más o menos con un 50% de dificultades de lecto-comprensión para lo que es la alfabetización en el siglo XXI. Porque no es lo mismo alfabetizar en el siglo XIX que en el XX o el XXI. Así que ese es nuestro desafío, mejorar la lecto-comprensión de todos".

Torrendell anticipó que "podemos lograr, si hacemos las cosas bien, empezar a tener mejoras de acá a dos años. O sea que ustedes nos van a poder evaluar también de acá a dos años. Todo Occidente está teniendo un problema con la alfabetización y la Argentina más por una decadencia particular nuestra, pero no solo, y la inteligencia artificial la podemos articular junto con la alfabetización. O sea que en realidad podemos hacer todo a la vez, no es una cosa y después la otra".

Marcó que, para ello, "lo importante es aplicar los recursos correctamente para que los chicos aprendan. Porque hay muchas veces en educación como en otros ámbitos se distribuyen recursos pero no están orientados a los resultados de aprendizaje. Hay recursos nacionales para San Juan, como para todas las provincias, en este marco, pero esos recursos los tenemos que gastar bien. Ese es el concepto fundamental"