Pettovello: "la alfabetización integral es clave en el proceso transformador"

jueves, 4 de julio de 2024 12:17

La ministra de capital Humano, Sandra Pettovello hizo una evaluación de la necesidad de la implementación del Plan Nacional de Alfabetización, presentado en el Museo Casa Natal de Sarmiento, con presencia del presidente Javier Milei.

Abriendo el acto, manifestó que "hay evidencias de las distintas evaluaciones nacionales e internacionales, como las pruebas PISA y APRENDER, que casi un 35% de los alumnos de tercer grado no saben leer y escribir y no son capaces de realizar las operaciones matemáticas básicas. Además, alrededor de un 50% de los alumnos no es capaz de comprender un texto de complejidad básica al finalizar la escuela primaria, lo cual incide directamente en la altísima deserción en la secundaria y en el magro desempeño posterior de miles de estudiantes".

Agregó que "el problema de la alfabetización pone a todo el sistema educativo en crisis y esto impacta en la educación superior, en el mundo del trabajo, en la constitución de ciudadanía y en los proyectos de vida de millones de argentinos. En pocas palabras, estamos muy lejos de cumplir el mandato de educar al soberano que nos llegara el gran Sarmiento, imprescindible para consolidar el desarrollo del país. La Argentina sufre, como sabemos, desde hace años una tragedia, el síndrome de la devaluación. Durante décadas devaluamos constantemente nuestra moneda, pero también devaluamos nuestras instituciones, nuestra cultura y nuestra educación. Devaluamos la escuela y la política educativa, por eso nuestro país dejó de crecer, no solo económicamente, sino también integralmente y dejamos de ser grandes como nación. Pero este gobierno nos convocó al apoyo popular para profundizar diagnósticos o para repetir las desgastadas frases de la culpa y del otro".

Marcó que "fuimos elegidos para hacernos cargo prontamente de los problemas fundamentales del país y para encarar desde el inicio el camino objetivo de las soluciones. Nuestro Ministerio del Capital Humano fue creado por el presidente Milei precisamente con este objetivo: generar las condiciones para un cambio de paradigma que permita pasar de un asistencialismo ineficaz y entregar el injusto al desarrollo de políticas que generen verdaderas condiciones para que los niños, jóvenes y adultos puedan desplegar sus vidas en libertad.

Pettovello expresó que "la alfabetización integral es una de las claves centrales de este proceso transformador. El Presidente firmó durante la campaña electoral el compromiso por la alfabetización, que ya tenía un consenso fuerte en la sociedad civil y en el sistema educativo. Mientras tanto, buena parte de la casta política seguía mirando para el otro lado, malgastando los recursos educativos de ideología, burocracia, corporativismo y negociados. Detrás del discurso del Estado presente, nos encontrábamos con un Estado agrandado y al mismo tiempo incapacitado para ejercer sus funciones esenciales, tales como la justicia, la seguridad, la salud y la educación. De la misma manera que el Gobierno encaró prontamente la lucha contra la alfabetización, este Ministerio presentó a la Asumida en diciembre último una propuesta en el seno del Consejo Federal de Educación para solucionar, entre todos los argentinos, el problema del alfabetismo en el siglo XXI, constituyéndose como prioridad número uno de la política educativa en la Argentina".

Detalló que "luego de un rápido y fructífero proceso de diálogo liderado por el Secretario de Educación de la Nación, en el mes de mayo fue aprobada por unanimidad una política nacional de alfabetización articulada federalmente y con estrategias específicas elaboradas por cada Ministerio de Educación provincial apuntando a concretar las siguientes acciones. Operación bilateral entre los equipos de alfabetización nacional y provincial, conformación de una red federal de alfabetización recientemente inaugurada, mejora sustancial de la formación docente inicial y continua enfocada en la alfabetización integral, desarrollo de un robusto sistema de evaluación nacional a fin de asegurar la mejora y el cumplimiento de las metas nacionales".

También, detalló "la conclusión de un sistema nominal para conocer la trayectoria educativa de los estudiantes, como así también las trayectorias profesionales de los docentes y la dinámica de cada escuela, distrito y provincia, diseño e implementación de una política de libros que acompañe esta prioridad, introducción de sistemas de inteligencia artificial y uso de aplicaciones y redes al servicio de una alfabetización del siglo XXI, promoción de campañas públicas a fin de intensificar el compromiso de toda la sociedad, docentes, directivos, padres, voluntarios de organizaciones, iglesias, clubes, centros vecinales, cooperativas, empresas, medios y redes sociales".

Habló de la "generación de un nuevo paradigma de financiamiento que recupere la noción de inversión educativa y de gasto inteligente con el fin de ordenar eficazmente los recursos a los aprendizajes. Como podemos apreciar, estas acciones, nos invitan a hacer realidad la participación activa de toda la sociedad en la aventura de la alfabetización. Los buenos aprendizajes no son sólo responsabilidad de la escuela y de los docentes, requieren de todas aquellas personas comprometidas con la educación en nuestra patria. Únicamente entre todos podremos mejorar los aprendizajes básicos, si los cuales sería inviable que nuestros chicos se desarrollen como personas libres, sanas y con un proyecto de vida".

Para la funcionaria. "el derecho de todos a la educación no se declama, no se utiliza como excusa para proteger los privilegios de ciertos sectores a los que poco les importan nuestros alumnos. El derecho a la educación para ser real tiene que ser efectivo y aplicado en la práctica, ejercido todos los días en cada escuela a partir de una política educativa que encarne el ideal de una sociedad educadora y un federalismo vibrante".

Señaló que "quiero hacerles llegar finalmente un mensaje y un pedido a nuestros queridos docentes. Ustedes son quienes en definitiva pasan la mayor parte del día con nuestros hijos, impactan en su crecimiento como personas dejando una huella en sus vidas. Conocemos sus dificultades actuales y también sabemos que si generamos las condiciones para que puedan ejercer de modo más pleno su trabajo profesional, ustedes lograrán sin duda en un mediano plazo mejoras sustantivas en la educación argentina. Les queremos transmitir que estamos comprometidos con esta mesa, pero también los invito a los docentes de nuestra página que en el marco de esta nueva política educativa nacional y federal que nos entusiasma y nos reúne, renueven una vez más el compromiso que tienen todos los días con los estudiantes y con la educación de nuestro país".

Y cerró con "estamos cerca de celebrar el 140 aniversario de la sanción de la ley 1420 que puso las bases de la grandeza educativa de nuestro país. Desde esta querida provincia de San Juan, en la casa natal de Sarmiento, símbolo de la educación y maestro de la patria, que prestamos nuestra gratitud hacia todos los maestros y profesores que nos formaron y que forman hoy a nuestros estudiantes en la Argentina. Desde aquí, finalmente, convocamos a todos los argentinos a convertir en nuestra principal bandera de los próximos años el lograr la alfabetización integral de cada uno de nuestros estudiantes. Que nuestras dificultades y desafíos no sean un obstáculo, sino un impulso para redoblar nuestros esfuerzos y poder finalmente alcanzar nuestro ideal de volver a ser la gran nación educadora que soñó Sarmiento"