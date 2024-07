Orrego anticipó que San Juan tendrá "más novedades" sobre obra pública

jueves, 4 de julio de 2024 12:45

Javier Milei visitó San Juan para lanzar el Plan de Alfabetización Nacional y hubo repercusiones sobre gestiones que podrían beneficiar a San Juan en varios temas, en ellos en financiamiento para obras.

El gobernador Marcelo Orrego expresó en rueda de prensa que seguirá sus gestiones nacionales: "lo que me interesa mucho es las terminaciones de algunas escuelas y pedir el financiamiento. Son obras fundamentales y vamos a ver cuáles otras terminamos".

Remarcó que aunque no habló de obras con Milei, "sí puedo decir que va a haber novedades la semana que viene o la otra. Espero que sean todas buenas. Trato de ser prudente, pero me van a ver siempre trabajando para los sanjuaninos. Es un área muy sensible que para mí es central. Hay tres programas que son fundamentales, que tienen que ver fundamentalmente con tres áreas que son sensibles: educación, salud y seguridad. Por supuesto, la casa propia también es importante y me voy a poner a trabajar con todo".

Sobre la llegada del presidente, detalló que: "Él ha venido por muy poco tiempo. Tiene una agenda enorme el presidente. Estuvimos un ratito hablando en un espacio pequeño de la Casa Natal de Sarmiento. Pero, en este caso, hablamos del tema del pacto alido, cómo va eso. Acuérdense que está dentro de muy poquito tiempo. Y justo le recordé al presidente, que también lo hice después un poco en el discurso: los sanjuaninos en un momento difícil, estamos. Estuvo Sarmiento en su momento y el presidente, cuando se creó la asamblea para la declaración de independencia ese 9 de julio de 1816 era Francisco Narciso de Laprida. Con ello, los sanjuaninos estamos en los momentos difíciles y tenemos el coraje y la templanza para ir hacia adelante."

Agregó que "estoy contento porque el presidente, en este caso, ustedes se habrán dado cuenta que siempre ha viajado por días simbólicos. Pero, en este caso, lo hizo netamente por gestión y habló de un programa de alfabetización. Me parece que eso, haber salido al interior para algo tan importante para los argentinos como es la educación, que es la arma más poderosa de todas, es destacado. Y para mí eso significa un hecho realmente muy importante".

Orrego, sobre el pacto de Mayo dijo que "asistiré y creo que los acuerdos son importantes. Hoy está de moda hablar del contrato social, que en realidad es un contrato verbal que cumplió con la palabra. Hace tiempo que iba a ir al Pacto de Mayo, que después se trasladó a julio".

Resaltó el plan de alfabetización local y dijo que "nosotros ya generamos nuestro programa, el mes pasado, con datos que teníamos de un dispositivo de fin del 2023 y lo terminamos al censo en mayo de este año. Con los indicadores, avanzamos y iniciamos el programa provincial de Comprendo y Aprendo. Ya estamos trabajando, la primera capacitación fue el viernes con todos los docentes y todos sabemos que sin docentes no hay transformación posible".