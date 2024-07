Armado de La Libertad Avanza: Minozzi apostó a "consolidar las ideas libertarias"

miércoles, 3 de julio de 2024 13:22

La visita de Karina Milei y de Martín Menem a San Juan para consolidar La Libertad Avanza atrajo a los referentes provinciales y sobre el mediodía se conoció que se respaldó a los dirigentes Mahor Caparrós y Dino Minozzi, al frente del partido en la provincia. Con ello, avanza la consolidación formal del partido, tras comparacer los apoderados en la Secretaría Electoral.

Al respecto, Minozzi destacó a la prensa que "vamos a esperar el transcurso del día en las reuniones para ver cómo son las propuestas, porque hay que colaborar con el país, trabajar entre todos y buscar la unión de la filosofía liberal que está hoy gobernando el país. Si uno puede aportar un grano de arena, lo aportaremos".

Repasó su trayectoria al detallar que "trabajé en política hace mucho con el Partido de Centro y la UCD. Los conocí mucho a Eduardo Menem, el padre de Martín y trabajamos en la época de la promoción agrícola en La Rioja y en Mendoza. Fui secretario del bloque de la UCD en la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, en el primer gobierno electo de la Municipalidad de Barrera Guzmán".

Expresó que su arribo a LLA "fue una invitación del diputado Peluc. Lo analicé, lo charlé en familia y estoy terminando mi gestión en la Federación Económica. Nos sentimos muy orgullosos, porque fue una gestión muy interesante. Pero los tiempos cambian, los vientos cambian, y creo que le hace falta mucho al país. Además, los ejes que hemos trabajado en la Federación desde el sector empresario es bajar los impuestos, reducir las cargas laborales y desburocratizar al país. Entonces, como estos son un alineamiento de la ley base y del DNU, nos parece importante acompañarlo".

Agregó que "mi rol es aportar. No vengo por un cargo, no vengo a pelearme con nadie, no estoy ni con ganas ni con edad para hacerlo. Creo que aquí hay que sumar, juntar, transmitir las ideas porque hay mucha gente que está bien emocionalmente con esto, pero no conoce en profundidad la idea".

Minozzi manifestó que quiere difundir "las ideas del capitalismo, de la libre competencia, de la desregulación de la economía y de la liberación de las fuerzas de la economía. Porque en la Argentina tenemos gente muy capaz, muy productiva, muy competitiva, y esto es lo que hay que adoptar. No hay que ponerle más el pie en la cabeza a los emprendedores".