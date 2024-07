Tras sumar casi 200 agentes, Gobierno invertirá en más recursos para la Policía de San Juan

jueves, 25 de julio de 2024 12:20

Este jueves, el gobernador Marcelo Orrego y autoridades de Seguridad formalizaron la incorporación de 197 efectivos a la Policía de San Juan. Además, como parte del plan de seguridad provincial, anunció que invertirán en equipamiento y parque automotor con fondos provinciales.

"Es un día muy importante para nosotros y para todos los sanjuarinos, en lo particular, por supuesto, para la fuerza de seguridad. Hablamos de dotar de recursos, como veníamos sosteniendo en el primer semestre y vamos a poder cumplir con todos los objetivos que teníamos. En este caso, son recursos humanos. Son 197 nuevos efectivos con los que va a contar la policía. Pero además también ya está el proceso también para dotarlos de recursos materiales".

En ello detalló "las compras para armas, en este caso, pistolas semiautomáticas y más de 120 vehículos en general, entre motos, camionetas y autos también. Además, hemos tenido la oportunidad de comprar 100 cámaras de seguridad. Insisto en que, en la seguridad, este plan integral que llevamos adelante tiene que ver no solo con la prevención, sino también con reducir el delito".

Orrego destacó que se reacondicionaron mobilidades: "muchos vehículos no estaban en buen estado, ni siquiera para ir por las calles. Hoy ya son 180 vehículos que hemos podido reparar, como así también distintas cámaras de seguridad. Y esto va a darle fuerza a esta policía que necesitamos que sea profesionalizada". La inversión para todo lo anunciado proviene de fondos provinciales.

Para poder apoyar a la fuerza, Orrego dijo que lo que hace "es escuchar al jefe de la policía y a l secretario de Seguridad que me van dando, por supuesto, los ítems en donde tenemos que avanzar. Esto no ha sido de un día para otro ino que lo comenzamos el primer día de nuestra gestión. Lo pensamos y hoy lo estamos haciendo realidad. Me parece que es muy importante que hoy la policía pueda contar con nuevos recursos humanos y todos fueron elegidos por su mérito".