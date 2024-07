RIGI: el gobierno sanjuanino apostó al diálogo con Diputados y espera definición en agosto

martes, 23 de julio de 2024 11:47

Este lunes, el Ejecutivo sanjuanino ingresó su pedido a la Cámara de Diputados para que se trate la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata del esquema de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria para que a las empresas inversoras se les garantice estabilidad fiscal durante 30 años. El proyecto se encamina a tomar estado parlamentario esta semana e iniciará el tratamiento en comisiones.

El vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados de San Juan, Fabián Martín expresó en rueda de prensa que "fue presentado ayer el proyecto por parte del Ejecutivo para adhesión al RIGI, específicamente al título Séptimo de la Ley de Bases. Es diferente al proyecto que presentó el diputado Patinella que era, a las dos leyes en su totalidad. En este caso es específicamente en el RIGI porque entendemos que es algo que es necesario. Es urgente para la llegada de inversiones en San Juan y para la generación de puestos de trabajo. Esto va a tomar estado parlamentario el jueves, en la próxima sesión y seguramente va a pasar a comisión para ser tratado ya en las próximas sesiones".

Detalló que la presentación del Ejecutivo consta de dos artículos: el primero que expresa que la provincia adhiere al título Séptimo, que es el referido al RIGI y el segundo, invita a los municipios para su adhesión. La decisión es en su totalidad; no se pueden realizar modificaciones.

Martín expresó que "tuve diálogo con algunos diputados, con algunos presidentes de bloques y en principio veo una buena predisposición. Creo que aquel que no apoya el RIGI, no va a estar apoyando la provincia de San Juan, como lo ha dicho el gobernador. En este caso hay que adherirse al RIGI para que las empresas tengan esos mismos beneficios que puedan tener la provincia de San Juan. Nosotros estamos ávidos de la llegada de inversiones, de creación y generación de puestos de trabajo para los sanjuaninos. Es un gran incentivo. La propia ley en el capítulo 7, referido al RIGI, habla de que mínimamente el 20% de los proveedores tienen que ser locales. Eso la ley de inversiones mineras no lo preveía y hay muchas expectativas de la Cámara Minera, la Unión Industrial, la Cámara de la Construcción, de la Mesa de la Productividad más la Federación Económica, entre otras".

Agregó que esas instituciones gestionaron reuniones con Diputados para expresar su punto de vista.

Martín destacó que, tras tomar estado parlamentario, "va a pasar a comisión para que sea estudiado y evaluado el tema. Ojalá que podamos tener el respaldo de la mayoría de los diputados para que esto sea ley. Estamos confiados que así va a ser".