Ruta 40 Sur: comenzó el tiempo de descuento para el armado de obradores

miércoles, 17 de julio de 2024 13:33

La reactivación de los trabajos de la Ruta Nacional 40 Sur estaría en tiempo de descuento en San Juan y el Gobierno provincial ratificó su decisión de firmar convenio cuando se concrete una acción específica.

El ministro de Infraestructura, Fernando Perea dijo en radio Estación Claridad que "la Ruta Nacional 40 está dividida en 3 secciones y se licitó y se adjudicó la número 2. Eso está financiado por el BID también pero al no haber obras públicas, está todo frenado. Detallo esto además: el Ministerio de Economía de la Nación tiene garantías de la provincia y del BID. Por lo tanto, estaba frenado. No había firma y no había autorización. Lo que ha logrado el gobernador Orrego es que habilite el Ministerio de Economía al BID para que envíe los fondos a la provincia y así poder continuar con la obra".

El funcionario señaló que se reunió con dos directores del Vialidad, Nacional y Provincial, porque una obra que interviene la provincia como supervisor. Y también nos reunimos con las empresas Semisa y Dumandzic y nos pusimos de acuerdo. Si Dios nos acompaña queremos empezar a fines de julio o principios de agosto".

Y resaltó que "una vez que estén las máquinas trabajando, vamos a firmar el convenio ese mismo día con el gobernador en el lugar del inicio de la obra. Eso está definido. A fines de julio estaría armado el obrador y comenzará el movimiento de máquinas en el lugar".