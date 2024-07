Llegará un equipo de Nación para realizar los recorridos de las obras en San Juan

viernes, 12 de julio de 2024 12:39

El gobernador Marcelo Orrego aseguró, en rueda de prensa, que fue muy positivo haber conseguido el avance de obras claves para la provincia. En la misma línea, indicó que es fundamental poder seguir caminando en este crecimiento, que es primordial para el desarrollo de la provincia.

En este escenario, el gobernador de San Juan indicó a la prensa que "lo bueno es que se hicieron las gestiones y además se cumplió firmando los convenios. Costó mucho, porque Nación había parado todo tipo de obras, pero gracias a Dios San Juan entró en el lote de las provincias donde algunas obras que se habían comenzado, vamos a lograr el total de financiamiento".

Además, el mandatario resaltó que vendrá gente de Nación a hacer todo el recorrido. "Conseguimos el acueducto del Gran Tulum, estamos trabajando ahora en el tema del túnel para cerrar todos los movimientos que haya que hacer como el túnel de Zonda, que tiene que ver con el tema del BID. Pudimos conseguir el acueducto de Jáchal, para que sea financiado total por Nación, y además también el acueducto del Tambillo en Iglesia, Rodeo", detalló Orrego.

Además, consiguió que de 25 escuelas, eso lo firmó cuando se vino a concretar el programa de Alfabetización, que estaba en desarrollo. En este caso, la provincia va a terminar 9 escuelas, de las cuales se va a hacer cargo, y 16 escuelas que también logró que las termine Nación, por lo que firmaron el convenio. Todo es un tema que hay que cumplimentar con los trámites.

Posteriormente, en lo que respecta a Ruta 40, si bien está con fondos del BID, para acceder a los fondos crediticios se necesita el 'ok' de Hacienda de la Nación, porque si no a Nación le figura como un pasivo. "Se pudo dar el 'ok' con algunas obras de Hacienda en relación a lo que es el interior del país. Y logramos que la Ruta 40 se pudiera incorporar. Nos dieron el 'ok', y eso significa que ya estamos tramitando todo tipo de papeles ante el BID. Es una obra que se había adjudicado, se había licitado, pero nunca hubo el inicio de obra", afirmó.

Sobre la Ruta 20, la Nación no lo tiene en planes, pero eso no significa que no seguirán insistiendo en un futuro, porque es una ruta donde ingresa más del 90% de la gente que viene a la provincia.

Módulos alimentarios

Las gestiones son permanentes y constantes. "Nosotros, en tiempos difíciles, tenemos que estar en todos lados, pero sobre todo con la gente que más necesita. Fuimos la primera provincia que firmó un convenio en Nación para todo lo que son los comedores escolares, la primera provincia de Argentina. Y esto lo digo con mucha humildad, pero también con el orgullo de decir que conseguimos cosas de Nación", remarcó Marcelo Orrego.

Posteriormente, indicó que muchas escuelas están funcionando con los comedores, y eso es muy importante para los chicos.

Subsidios de colectivos

El Estado provincial recibía recursos de Nación. El año pasado, en la anterior administración, y desde que comenzó esta administración del presidente Milei, muchos de esos fondos ya no llegan a la provincia.

"Los sanjuaninos, hoy lo que tenemos que hacer es remangarnos, cuidar mucho nuestros recursos para que no haya gasto improductivo. Y este gobernador lo que ha hecho claramente es cubrir muchas necesidades. Entre ellas, por supuesto, lo que es el subsidio del pasaje del colectivo; sino tendríamos un pasaje de colectivo que oscilaría en $1.500 o $2.000. Pero somos de las provincias que estamos de la media hacia abajo", aseguró el gobernador sanjuanino.

Por último, sostuvo que "nosotros nos hicimos cargo también de Conectividad de los docentes y del Fondo Incentivo Docente, además de muchos programas que en algún momento se cortaron y que gracias a Dios ahora se están regularizando, como por ejemplo el programa Incluir Salud. Todo este esfuerzo lo hacemos los sanjuaninos, claramente, porque sabemos que en estos tiempos difíciles tenemos que tener la sensibilidad social".