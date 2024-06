Munisaga sobre la posibilidad de devolver parte del terreno de La Superiora: "Ni loco, sobre mi cadáver"

lunes, 3 de junio de 2024 12:05

"Ni loco, sobre mi cadáver". Con esas palabras, el intendente Carlos Munisaga adelantó que defenderá el predio de La Superiora con todas las herramientas que están a su alcance para no perder ni un centímetro del predio La Superiora. Actualmente este lugar está en el ojo de una puja entre el municipio de Rawson y la Corte de Justicia de San Juan. Esta última falló en contra de la comuna por la expropiación que se hizo en el 2012, en la época de la intendencia de Juan Carlos Gioja, y obliga a la gestión actual a pagar una deuda a los antiguos dueños.

"Hemos puesto en relevancia la situación ante este hecho que nos afecta, que hasta nos genera indignación por el monto exorbitante que nos han puesto en conocimiento que debemos afrontar", comenzó expresando el jefe comunal en rueda de prensa.

"Como cambia de criterios la tasación, en un tiempo transcurrido entre 2017 y 2023. Hay una tasación que dice que el inmueble es de 6.800.000 y en seis años pasa a 1.500 millones. Una locura, no hay criterios razonables ni lógicos. Eso nos ha agraviado, nos ha indignado y tenemos la expectativa de que se pueda abrir en la Cámara de Apelaciones la posibilidad de impugnar esa tasación y encontrar criterios de justicia", señaló.

Además destacó que están "muy preocupados porque teníamos también afectado nuestro derecho de defensa en juicio. No había sido bien defendido el municipio el año pasado. Se había dejado o no se había omitido opinión frente a una tasación escandalosa y exuberante que hay en el expediente".

En este escenario, los ex dueños han indicado que si el municipio no puede pagar, que exista la posibilidad de que se pueda devolver parte del terreno. Ante esto, Munisaga aclaró que "en las condiciones de esa tasación, no hay ninguna posibilidad" porque "esta tasación es una locura". Por ello van a apelar para impugnar al máximo esa tasación y lograr el camino de la justicia.

Sobre la posibilidad de devolver parte del terreno, Munisaga fue contundente: "ni loco, sobre mi cadáver, así se lo digo. Vamos a impugnar y a ejercer toda la defensa que sea posible y en definitiva defender los intereses de Rawson".

Finalmente señaló que hubo "negligencia" por parte de los ex funcionarios del municipio y ahora su atención está puesta en "defender el interés de Rawson". "Vamos a agotar todas las posibilidades de defensa para que ese daño no se materialice. Y a la par, todos los responsables tendrán que tener su cauce y hacerse cargo. Pero concentrar todas las energías ante la urgencia de encontrar las instancias de defensa en el proceso judicial. Lo hemos hecho y ahora tiene que resolver la Cámara un pedido de queja que esperemos que esta semana nos lo abra", finalizó sin descartar realizar una demanda contra las gestiones anteriores.