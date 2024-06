OK de Nación para 5 obras en San Juan: quieren iniciar trabajos "lo antes posible"

miércoles, 26 de junio de 2024 09:36

Hubo luz verde para San Juan en importantes negociaciones por obras públicas con compromiso del Gobierno nacional. Tras la reunión que el gobernador Marcelo Orrego mantuvo con el Jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, el Gobierno sanjuanino logró destrabar obras claves para San Juan: un tramo de la Ruta 40 Sur- San Juan - Mendoza, las distintas etapas de la Planta de Saneamiento de Rawson, el Acueducto El Tambillo, en Iglesia, la Tercera Etapa del Sistema Cloacal de Jáchal y el Acueducto Gran Tulum. Ahora, la intención es poder activarlas en el inicio del segundo semestre.

El ministro de Infraestructura, Fernando Perea destacó en radio Estación Claridad que "después de tanto tiempo de idas y vueltas, se pudo lograr firmar este primer convenio porque creo que va a haber otros más. Lo que se acordó es que Nación las financia al 100% y en ese marco, tienen la idea de pagar la deuda que tienen con las empresas hasta el 2023. Luego, de ahí en adelante, renegociar nuevamente la obra en tasas financieras con avance de obra. Eso lo tengo que trabajar con el equipo para que dentro de pocas semanas, ya estén trabajando en el lugar".

Y confirmó que "queremos tener todo armado para arrancar lo antes posible. Si se puede en julio o principios de agosto".

Acerca de la Ruta 40 Sur, explicó que "el gobernador ha peleado todos los días por esta obra, desde el día 1 que asumió. Francos lo felicitó por este logro. La obra está dividida en 3 secciones y se licitó y adjudicó en el sector 2, que fue el que paró. Y después se paró la obra completa. Eso está financiado por el BID pero Nación servía como una especie de garante para la provincia. Por eso estaba un poco frenado y dependíamos mucho del Ministerio de Economía de la Nación. El gobernador llegó a destrabar esto y ayer justamente hemos firmado el OK del Ministerio para que el BID empiece a enviar los fondos nuevamente a la provincia y empezar con la sección 2. Por otro lado, el gobernador también está gestionando para ver si financiar el sector 1 y 3. En ello, también hay interés de Mendoza y tuvieron el OK".

Perea hizo un calculo a grosso modo sobre la demanda de mano de obra y expresó que "calculo que 3.000 a 4.000 personas pueden estar trabajando con este nuevo convenio que hemos firmado. La idea es llegar a fin de año con la máxima gente trabajando" Además, agregó que mantendrá una reunión con UOCRA.

Sobre posibles nuevos convenios, el funcionario destacó que "venimos gestionando con Hábitat y Vivienda por casas y con el Ministerio de Educación las obras de escuelas. Creo que en un par de semanas más estaríamos cerrando y firmando nuevos convenios con el gobernador nuevamente con Hábitat y Vivienda para ejecutar barrios con poco porcentaje de avance. Con Educación, con los que es escuelas, avanzaremos para el financiamiento de algunas obras que ya están iniciadas o con un porcentaje muy bajo de avance". Y recordó que la provincia se hizo cargo de la ejecución de obras avanzadas en un 80%.

Sobre la deuda de Nación con provincia, expresó que insistirán. "Es 100 y te van a dar 20. Bueno, "danme los veinte", seguimos, pero me estás debiendo 80. Y vamos a seguir luchando para recuperar esa deuda. Pero a todo esto tenemos que ser inteligentes y recibiendo los veinte que te vayan dando para poder avanzar y tener esa mano de obra en la calle para que las obras no estén paralizadas totalmente. Eso va a ser más o menos la estrategia que estamos planteando con el gobernador. Pelear por la deuda, pero a medida que nos vayan devolviendo parte de esa deuda, ocuparla en la mano de obra. Y por otro lado, que no esté tan asfixada la provincia con respecto a lo que es obra pública", sentenció.