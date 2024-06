Ley Bases: Marcelo Orrego participará de una reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio

domingo, 16 de junio de 2024 20:54

Más allá del festejo del presidente Javier Milei, todavía queda un round en Diputados para la ley Bases y el paquete fiscal. Para evitar sorpresas, los diez gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) se reunirán el 26 de junio, un día antes de la fecha prevista para la última votación, para unir posiciones.

No fue fácil la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. Una muestra fue el comunicado de JxC a favor de ambas normas difundido antes de tiempo. El propio jefe de Gobierno, Jorge Macri, admitió que aparecían firmas de gobernadores que todavía no habían dado su consentimiento. Estas desinteligencias buscan evitar.

Envalentonado por la aprobación en el Senado, el Gobierno quiere insistir con algunos puntos modificados o quitados en el Senado. Uno de ellos, es el retorno del impuesto a las Ganancias para los salarios más altos votado en Diputados, pero -sobre todo por pedido de los gobernadores patagónicas- fue quitado el miércoles pasado. Este será, sin dudas, uno de los temas a discutir entre los mandatarios provinciales.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, es uno de los que se oponen al regreso del Impuesto a las Ganancias. El resto de los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio están de acuerdo.

Para la mayoría de las provincias y para la Nación, Ganancias significaba un ingreso en sus arcas, hoy más enflaquecidas por el ajuste del presidente Javier Milei. Los gobernadores del centro y el norte ven con buenos ojos su retorno. Sin embargo, para los patagónicos, entre los que se encuentra el chubutense Ignacio Torres (PRO), se opusieron porque hubiera afectado especialmente a su región. No está claro de que Torres pueda festejar en Diputados.

Además de Torres, de la reunión participarán sus pares del PRO Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), de la UCR Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy) y los cuyanos de fuerzas provinciales y miembros de Juntos Por el Cambio Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan).

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que insistirá con la privatización de empresas y en Ganancias. En una entrevista radial cuestionó a quiénes rechazaron el impuesto en el Senado. “He hablado con todos que querían hablar y todos estaban esperando esta ley para incrementar los recursos fiscales y equilibrar sus presupuestos. Entonces no se entiende que los senadores que representan a las provincias no hayan acompañado a sus gobernadores, que estaban esperando estos fondos. ¿Cómo puede ser que los senadores que representan a las provincias, por ser kirchneristas, no hayan acompañado a los gobernadores que están esperando estos fondos?”, dijo Francos.

Quién se metió en la discusión fue el Fondo Monetario Internacional (FMI). En un comunicado firmado por la subdirectora gerente del organismo, Gita Gopinath, reclamó, entre otros puntos, avanzar con la restitución de Ganancias y la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos.

Fuente: Ámbito