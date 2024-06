Orrego sobre el voto de Uñac y Giménez contra RIGI: "me sorprende porque da oportunidades a San Juan"

jueves, 13 de junio de 2024 11:02

El gobernador Marcelo Orrego habló sobre el voto negativo de los senadores sanjuaninos Sergio Uñac y María Celeste Giménez contra el RIGI, en el marco de la Ley Bases. Destacó que le sorprendió el voto del también exgobernador "contra los intereses de San Juan".

"Me quedé hasta tarde viendo el debate de La ley Bases. Siempre he dicho que la Argentina necesita leyes que le den un marco de referencia para que tengamos certidumbre. Porque cuando ésta no se tiene, evidentemente, hay más preocupaciones, desocupación y más pobreza. Las leyes marcan un propósito y (la aprobación de Ley Bases) ha sido un primer paso y hay que ser muy prudentes. Todavía falta otro, que es todo lo que se debe desarrollar y volver a refrender a la Cámara de Diputados, con algunas modificaciones", dijo Orrego en rueda de prensa.

Sobre el RIGI, destacó que a San Juan "mucho no nos modifica, porque tenemos el dictamen del Senado, hasta un 5% de lo que son las regalías mineras, a boca de mina. Pero eso no es imperativo sino facultativo, porque después cada provincia tiene sus propias leyes. En el caso de San Juan, sí tenemos un porcentaje del 3% de boca de mina, así que a nosotros no nos cambia mucho. Sí me llamó la atención que hubo senadores que votaron en contra del RIGI, y la verdad que votar en contra es hacerlo en contra de los intereses de San Juan".

Consultado sobre la decisión del senador Sergio Uñac, dijo que "me pareció algo sumamente sorpresivo, porque habían votado los diputados de Unión por la Patria, a favor del RIGI, porque saben que da oportunidades a los sanjuaninos de recibir inversiones y al mismo tiempo, generar empleo. Él (Uñac) ha sido gobernador y sabe lo importante que es RIGI para los sanjuaninos y lo que genera las expectativas hacia el futuro".

Insistió en que "el RIGI significa oportunidades para los sanjuaninos porque vienen grandes inversiones, por supuesto dentro de una estabilidad jurídica y de la seguridad jurídica que debemos prestar en la Argentina. Nos ayudaría a generar oportunidades de fuentes de trabajo, que es lo que más necesita San Juan".