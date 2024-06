Fabián Martín criticó el voto negativo de Uñac y Giménez por RIGI: "están contra los intereses de los sanjuaninos"

jueves, 13 de junio de 2024 10:25

El vicegobernador Fabián Martín habló, este jueves, sobre el voto de los senadores Sergio Uñac y María Celeste Giménez Navarro acerca del RIGI, que era valorado como positivo por el Gobierno de San Juan.

"Vamos a empezar la reflexión con la peor parte, que son los hechos de violencia realmente repudiables. A 40 años de la democracia no nos podemos permitir que exista este nivel de violencia. Ayer se ha tratado una ley en una institución muy importante, que es el Senado. Y la democracia es esto, puede gustar o no, pero se impone en la mayoría", dijo Martín, a la prensa, en la previa del acto por la Fundación de San Juan.

"Lo bueno es que la ley ha sido aprobada, que el gobierno nacional tiene esa herramienta tan importante para poder avanzar. El RIGI creo que es un instrumento muy válido para el país y para la provincia de San Juan, es importante para la llegada de inversiones. La verdad que nos crea muchas expectativas. Sabemos que el proyecto que se aprobó no es ni por cerca el proyecto originario, pero ahí trabajó la democracia también con el diálogo y en el consenso", destacó.

Y resaltó: "en el caso de San Juan, es una pena que dos senadores sanjuaninos no hayan aprobado esta ley, votando en contra, si se quiere, de los intereses de los sanjuaninos. Digo que es una pena porque realmente bregamos todos por salir de esta difícil situación, por crear empleo, por generar riqueza. Y la verdad que no se vio en el voto de ellos esta situación. Es realmente una pena que no hayan apoyado. Por suerte la ley salió, hubo un empate y tuvo que desempatar la vicepresidenta. Y bueno, es una pena que dos senadores que representan los intereses de San Juan hayan votado en contra".

Sobre el paquete fiscal, expresó que desde el gobierno sanjuanino "estamos esperando los fondos de Ganancias, que lamentablemente no se aprobó. San Juan es una de las muchas provincias que somos nación dependiente, es decir, la mayoría de los recursos vienen de nación. No se ha aprobado, pero como dije recién, esto es democracia, hay que aceptar las cosas como vienen y habrá que seguir trabajando muy firme para el bienestar de los sanjuaninos".

Y señaló que al volver la Ley Bases a Diputados, "espero que sea un trámite simple y que rápidamente ya se cuente con esa herramienta".