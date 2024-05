Orrego: "somos la primera provincia en reactivar el tema de viviendas"

lunes, 6 de mayo de 2024 12:44

En el contexto de la entrega de 73 viviendas del IPV en Jáchal, el gobernador Marcelo Orrego confirmó que San Juan es la primera provincia en reactivar la obra pública y destacó que el Gobierno de San Juan se está haciendo cargo de "muchos recursos que por ahí provenían de Nación y ya no están más".

"Hoy la obra pública está parada en toda la Argentina pero en San Juan decidimos apostar a poder concluir, a terminar obras que tienen que ver en definitiva con un mejor porvenir para la gente", comenzó expresando el mandatario provincial en rueda de prensa. Con la entrega de las llaves para empezar a habitar las casas nuevas, destacó que la obra pública "es un camino que queremos comenzar y seguir trabajando a este ritmo".

Además señaló que todo esto se hace con sacrificio porque los recursos que ya no vienen más de Nación. Entre los que ya no llegan está el Fondo de Conectividad e Incentivo Docente. "El mes pasado, repercutió en 1.100 millones de pesos. Lo mismo pasó también, con el subsidio a las tarifas de colectivos. Lo mismo pasó en un tiempo con el tema del programa Incluir Salud. Para poder hacer frente a todo esto, lo que necesitamos inexorablemente es tener una administración equilibrada, fiscalmente sostenible, por supuesto, y además también, sobre todas las cosas, no generar gasto improductivo", destacó.

También recordó que los fondos nacionales para infraestructura, ya no están, lo que cambia el escenario de trabajo. "Lo que estamos haciendo es destrabar algunos temas de derechos crediticios y que la provincia tiene que inexorablemente pasar por lo que hay de Hacienda. Ejemplo, el túnel de Zonda, que es una obra financiada, en definitiva, por el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo mismo pasa con la Ruta 40 hacia el sur. Todo es competencia nacional, pero financiadas por un organismo multilateral", detalló.

"Soy un fiel defensor de la obra pública, porque una obra pública tiene que ver con terminar una escuela, unir dos localidades para que llegue a la ambulancia, poder hacer un micro hospital o un hospital. No me voy a cansar de gestionar", señaló subrayando que el "Estado tiene que ser un Estado eficiente que dé respuesta a los problemas de la gente".

En este contexto, Orrego señaló que se está en una etapa de diagnóstico para poder encontrar recursos que permita hacer más viables las obras públicas. Además se verá cómo se hace desde el ámbito provincial para terminar. "Somos la primera provincia que reactivó el tema de la vivienda. No solo las provinciales, sino aquellas también que son fruto del esfuerzo que en su momento hizo Nación, pero que están en un gran avance importante. Este gobierno no dudó tampoco, porque sabemos la necesidad de muchas familias sanjuaninas", finalizó.