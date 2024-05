El senador Bruno Olivera confirmó que renunció al aumento del sueldo a $7 millones

lunes, 6 de mayo de 2024 11:54

El senador Bruno Olivera confirmó este lunes, en rueda de prensa, que renunció al polémico aumento de sueldo que se dio en el Congreso el pasado 18 de abril. Aquel día, en una sesión muy confusa, se trató el proyecto de elevar la dieta de los legisladores a $7 millones en bruto y fue votado a mano alzada en el recinto. Por San Juan votaron a favor los senadores por el PJ, Sergio Uñac y María Celeste Giménez Navarro. Bruno Olivera votó en contra y ahora pidió a la Secretaría Administrativa que no se le aplique ese salario.

"El presidente está totalmente en contra, a nosotros nos pidió austeridad y fue algo de mucha controversia", señaló Olivera quien destacó que aquel día que firmó la orden para el tratamiento de este proyecto en el recinto fue en un contexto especial.

El senador explicó que el día anterior a la sesión de votación, el día miércoles 17 de abril, hubo una reunión de labor parlamentaria, en la que se acordó el orden del día, lo que se iba a tratar el día de la sesión. Él asistí por pedido del presidente del bloque porque este último tenía un viaje por un asunto personal y no podía estar presente. Olivera lo reemplazó en la reunión porque es vicepresidente del bloque.

"En esa reunión la mayoría de los senadores manifestaron querer tratar el tema de dieta, entendían que estaban desactualizados y lo querían tratar. Nosotros seguimos un reglamento dentro de la Cámara de Senadores y no podemos negar que se discuta algo en el recinto. Entonces, como era algo mayoritario, nosotros lo que se manifestó en ese momento fue que sí, tratarlo en el recinto y que cada senador se manifestara ante la sociedad que es lo que le parecía y que se votara por medios electorales", explicó.

Ese proyecto no se incluyó en labor parlamentaria, en el orden del día, por eso los mismos senadores se volvieron a juntar el día de la sesión y decidieron tratar el proyecto sobre tabla. Cuando se trató el proyecto, Olivera votó en contra. "Se votó en negativo para el tratamiento sobre tabla y después se votó en negativo para el proyecto de aumento de las dietas", aclaró.

Es por eso que aseguró que ahora es "coherente" con las decisiones que se tomaron y decidió renunciar al aumento. Para ello ya presentó una nota en Secretaría de Administración.

Además, junto con los legisladores de la Libertad de Avanza en el Congreso presentó un proyecto para retrotraer este aumento y cobrar lo mismo que se venía cobrando hasta abril. "Entendemos que hoy la discusión no pasa por la dieta de los senadores", señaló.

Olivera destacó que viene cobrando exactamente lo mismo desde el día en que asumió, que es alrededor de 2 millones y medio. "Asumí independientemente del salario, la verdad que hay que ajustarse como todo, obviamente tenemos un costo extra por el tema de viajes y todo, pero no es algo que me limite. Yo estoy abocado hoy en lo que me encomendaron los sanjuaninos", finalizó descartando que vaya a renunciar a su lugar de legislador