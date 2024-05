Baistrocchi sobre Uñac y Gioja: "hoy son los grandes divisores de agua y generan la grieta"

lunes, 6 de mayo de 2024 13:47

"Hoy son los grandes divisores de agua, hoy son ellos quienes generan esta grieta que hace que el resto no se pueda juntar". Con esas palabras, el ex intendente de Capital, Emilio Baistrocchi apuntó contra Sergio Uñac y José Luis Gioja como los que evitan que haya unidad dentro del Partido Justicialista local.

El ex jefe comunal habló de la presencia de individualidades por parte de ambos ex gobernadores y señaló que "ponen la carreta por delante del caballo" al priorizar sus intereses por sobre los del partido. "Si la unidad es a los fines simplemente de repartir cargos partidarios y calmar algunos intereses personales y no se conversa o no se pacta si se quiere en función de una visión o de visiones similares, esa unidad va a caer de maduro tarde o temprano", lamentó Baistrocchi en radio Estación Claridad.

Luego consideró que el Peronismo local debe "empezar a hablar de consensos y no de esas unidades, que son forzadas, porque dos personas que se han estado peleando durante los últimos cuatro años, todo el día, claramente es difícil hablar de una unidad, sobre todo si se trata de repartirse el partido. 'Esta mitad para vos, esta mitad para mí y después vemos cómo lo hacemos funcionar'".

Con un tono muy crítico, reconociendo que está en la vereda de enfrente de ambos y dentro del partido, señaló: "que la renovación tiene que ser total": "tiene que ser generacional y tiene que ser un cambio de visión también, porque mientras los actores sean los mismos, difíciles van a ser las unidades. Vos fijate que aquellas personas, estoy hablando de José Luis Gioja y Sergio Uñac, que fueron tres veces gobernador uno, dos veces otro y que fueron los grandes elementos aglutinantes en su momento, de figuras, de consensos, de política y de muchas otras cosas más, hoy son los grandes divisores de agua, hoy son ellos quienes generan esta grieta que hace que el resto no se pueda juntar".

Por otro lado, consideró que la lista de unidad que pueda darse entre ambos sectores no sea la la unidad del Partido Justicialista "El 11 de agosto creo que el partido se va a terminar fragmentando, creo que se pondrá un nombre, dos nombres, tres nombres que sean alegóricos que van a terminar respondiendo a una de esas líneas. Dios quiera que me equivoque respecto a lo que le estoy diciendo. El resto vamos a quedar afuera buscando realmente aquella política en la que creemos que se tiene que hacer, que no tiene que ver con un mismo personal sino que tiene que ver con lograr mayor institucionalismo en esta provincia", señaló.

"Yo veo dos líneas que cada vez tienen menos seguidores, cada vez tienen menos poder político, que se están fragmentando y que de alguna manera está afectado gravemente al partido, y que va a ser que surjan muchas variantes, en favor, en contra. Probablemente en 20 años sea otra la historia, y sea en función de lo que está pasando hoy, producto de esta falta de generosidad de aquellos dirigentes que supieron ser buenos dirigentes, gobernadores, y que no supieron dar un paso al costado cuando debían hacerlo", destacó.

Además le dedicó unas líneas al Kirchnerismo a nivel nacional: "Este kirchnerismo piensen ir por todo y ya cuando queda muy poquito, cuando ellos han dejado muy poquito sigue sobre eso. Hoy me parece que ya no tienen un pensamiento que tenga que ver con la construcción política de volver a gobernar una provincia, de volver a gobernar un país, de generar expectativa, de armar equipo, sino que ese pensamiento es irse quedando ya con lo poquito que queda para repartir. Una senaduría, una diputación, una junta y por supuesto cada vez más chico".

"El Partido Justicialista, el justicialismo se quedó sin proyecto y creo que eso es lo que tenemos que construir previo a ver quién es el candidato. Bueno, es lo inverso de lo que está pasando hoy. Hoy en el Partido Justicialista están viendo quién es el candidato para en función de eso construir. Y no es así. Yo creo que están poniendo la carreta por delante del caballo. Nosotros estamos construyendo que quien pueda ser candidato, incluso si es de este espacio, un espacio aliado o donde sea, habrá que ver la oportunamente. No es esta la oportunidad", finalizó.