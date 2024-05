Llaryora junto a Orrego en San Juan: "La firma de la Mesa del Cobre es un hecho histórico"

miércoles, 22 de mayo de 2024 16:35

Este miércoles en la tarde, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, arribó a San Juan para sumarse al contingente de otros gobernadores del país y participar de la Expo San Juan Minera en el predio de Cepas Argentinas. Acompañado del gobernador provincial Marcelo Orrego, Llaryora habló del hecho histórico que se vive en San Juan en estos días con la firma de la Mesa del Cobre que a su parecer complementa la mesa del cobre.

En este marco, el mandatario cordobés analizó la realidad argentina en cuanto a minería y los objetivos de trabajo a futuro para convertir el país en potencia mundial en la materia.

"Argentina necesita la minería, tal vez en San Juan están pensando en lo importante que es la minería para ustedes, no, es lo importante que es la minería para la Argentina. Para mí hoy hay un hecho histórico que es muy importante que se hace en San Juan, que es la firma que de la mesa minera que complementa la mesa del cobre. Entre los máximos exportadores de cobre del mundo está Chile, Perú y ¿Por qué Argentina no? No está porque no se da un acompañamiento político y un apoyo. Hoy nosotros, como gobierno de Córdoba, venimos a acompañar y a apoyar esta mesa del cobre para que en 10 o en 15 años seamos los argentinos uno de los máximos exportadores del cobre del mundo y por supuesto San Juan, siendo una potencia en dicha materia tenga un desarrollo productivo con más puestos de trabajo y también traccione a Córdoba", dijo Llaryora en rueda de prensa.

En la ocasión, explicó que en Córdoba existe una minería pujante que es la de metal mecánica, a partir de la cual se busca acompañar a otros proyectos mineros del país, como los que se analizan en San Juan.

"Lo importante es apurar estos proyectos, Argentina necesita la minería del gas y del petróleo para salir adelante, Nosotros somos un motor productivo de la Argentina, pero entendemos que tenemos que acompañar estos procesos y lo importante es repensarse como país", opinó el Gobernador cordobés.

Y agregó: "Nosotros tenemos una minería, pero de tercera y segunda categoría, cemento, piedra, en eso somos potencia también en la Argentina. Yo lo que creo es que desde lo político, a algunos les sorprende la presencia mía acá, no, claramente nosotros tenemos que acompañar una visión federal, que es un crecimiento, ese crecimiento de la minería, el petróleo y el gas, se da en el interior, para eso necesitamos infraestructura y también acompañamiento político y lo que hacemos acá hoy, yo vengo a acompañar esta mesa del cobre porque creo que es buena para San Juan, pero es buena para la Argentina y si es buena para la Argentina es buena para todos".

Finalmente, al dar su opinión sobre la firma del Pacto de Mayo y si se efectivizará o no, Llaryora cerró: "Somos una nueva generación y necesitamos los argentinos tener otra realidad, esta realidad que dentro de poco va a dar casi 60% de pobreza no es la realidad argentina. Argentina es uno de los países más grandes del mundo, potencia minera, petrolera, gasífera y somos unos productores de alimento con talento, sin guerras internas. Nosotros tendríamos que estar mucho mejor, con mucho más empleo, entonces necesitamos una generación que cambie la manera de mirar la Argentina, en esa manera también tiene que haber una mirada distinta hacia el interior y hoy hay una mirada distinta claramente hacia la minería también".