Alfredo Cornejo tras conformar la Mesa del Cobre: "Hay una ventana de oportunidades que nos da el mundo"

miércoles, 22 de mayo de 2024 19:00

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, al igual que el gobernador de San Juan, Salta y Catamarca, asentó su firma este miércoles en la tarde en la "Mesa del Cobre", un acuerdo histórico que se firmó en el marco de la "Conferencia Internacional: Argentina-Cobre" en la Expo San Juan Minera 2024.

En este marco, el mandatario de la vecina provincia aseguró que quiere desarrollar minería sustentable para ubicar a Mendoza entre los posibles futuros exportadores del mundo.

"Participar de la Mesa del Cobre para Mendoza es un gran avance en nuestra matriz productiva, tenemos potencialmente muchísimo cobre, pero venimos con atraso y queremos remediarlo y con la ayuda de nuestras provincias que ya desarrollan la minería, que están explorando y que están explotando y por qué no, con la coordinación y la ayuda y el liderazgo del gobierno nacional se abre una oportunidad para explotar la minería en Mendoza", dijo Cornejo en su discurso.

En esta oportunidad, recalcó que "hay una ventana de oportunidades que nos está dando el mundo", basada en la transición energética actual. Además, resaltó la presencia de minerales críticos que hay en Argentina y que tienen en Mendoza.

"Voy a hacer minería sustentable, más sustentable que nunca, porque hacer minería hoy es justamente cuidar el medio ambiente, esa transición energética necesita de estos minerales que tenemos en nuestro subsuelo y necesitamos sacarlos rápido. Necesitamos grandes inversiones, inversiones de riesgo, que apunten a hacerlo de forma sostenible y sostenida en el tiempo, con solvencia técnica, sin contaminación y eso la tecnología hoy lo garantiza y justamente, además, tiene abonos positivos para todas las actividades económicas", sentenció.

Y agregó al respecto: "Aumenta el promedio salarial, mejora el consumo, genera una calidad de vida distinta y eso es lo que queremos para nuestras provincias y por supuesto quien les habla para Mendoza. Estamos venciendo las resistencias con mucho apoyo político, nos ha apoyado parte de la oposición, no es solo el oficialismo quien está encabezando esta tarea en Mendoza, sino hay parte de la oposición que está llevándolo a cabo, que nos está ayudando, me está acompañando no solo la vicegobernadora y buena parte de mi gabinete para demostrar que vamos en esa decisión, que vamos en esa dirección, pero también el Intendente de Malargüe, que nos está acompañando, intendente de un sector de la oposición. Así que creemos que estamos venciendo resistencia y que la parte política está haciendo la tarea para que haya minería sustentable en Mendoza".

Antes de finalizar, se mostró expectante por el desarrollo de los proyectos y la conformación del conjunto de provincias: "Y desde ya, la ayuda de las provincias que ya lo están haciendo y de nuestra hermana San Juan también es muy positiva, así que un agradecimiento especial. Muchos mendocinos ya trabajan en San Juan, muchos mendocinos hacen minería en San Juan, muchos mendocinos hacen en otras provincias y creemos que Mendoza no puede estar afuera, que no nos perdonaríamos dejar pasar esta oportunidad".