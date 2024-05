Impulsado por Baistrocchi, inauguró Hacemos por San Juan

sábado, 11 de mayo de 2024 11:49

Con un acto al que asistieron desde el ex intendente de Chimbas, Fabián Gramajo hasta el secretario General de UPCN, José "Pepe" Villa, se inauguró un espacio impulsado por el ex intendente de Capital, Emilio Baistrocchi, "Hacemos por San Juan". Se trata de una fundación que está ubicada en Trinidad y buscará impulsar el debate y la acción de los sanjuaninos.

La fundación está dirigida por Alejandra Bueno como presidenta y Mariano Graffigna como vicepresidente. El acto inaugural contó además con la presencia de Alejandra Vigo, Senadora Nacional por Córdoba y referente del Justicialismo Federal de Juan Schiaretti.

“Coincidir, es la primera palabra que se me viene a la mente, porque con muchos de los que están esta noche acá hemos 'Coincidido' en que San Juan necesita espacios desde donde debatir en forma plural y abierta lo que pasa en la provincia y el país. Hay que hacer por la provincia, hay que hacer por el país. Vengo de la política y la entiendo como un espacio donde se puede construir, se puede transformar", señaló Baistrocchi, al momento de tomar la palabra y agregó: "No adhiero a la hipótesis amigo-enemigo, no creo en personalismos ni en caudillismos. Creo en la política como herramienta para articular voluntades, atenuar conflictos y alcanzar grandes objetivos”.

Tras el descubrimiento de la placa, la presidenta del espacio, Alejandra Bueno dijo que la fundación fue pensada "con eje en la pluralidad y la diversidad. Este espacio será para debatir, para pensar, pero también para prepararnos para ejecutar”.

Por último, la senadora Vigo señaló que la Fundación será "un ámbito para analizar, debatir y trabajar, para repensar las economías regionales con la participación plena y política de todos los sectores. Los resultados electorales han interpelado a la política. Para que la Argentina tenga un mejor futuro necesitamos que nuestras provincias tengan un presente mejor y para eso no solamente se puede depender de lo que vaya a hacer una gestión de gobierno. Hace falta que el resto de lo que estamos con otra mirada podamos aportar podamos debatir y también ¿por qué no? podamos criticar”.

El objetivo de esta institución es crear un espacio plural y abierto para el análisis y estudio de las políticas públicas vinculadas al desarrollo social y al crecimiento de las economías regionales.