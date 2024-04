Uñac: "es importante conocer el plan de gobierno"

miércoles, 3 de abril de 2024 10:09

El senador Sergio Uñac asistió a la apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados e hizo un balance del panorama nacional y local.

"Es un día histórico para la democracia sanjuanina. Que venga el gobernador a expresar la rendición de cuentas, que es muy pequeña porque son solo tres meses, nos lleva a las expectativas sobre los restantes meses del año. Tanto el plan de gobierno, las acciones a desarrollar desde lo público y cuál es el impacto de eso en lo privado. Así que es un día de fiesta para los sanjuaninos con seguridad", dijo a la prensa el también exgobernador.

Consultado por la ley Ómnibus y DNU nacional, expresó que "las dos herramientas ni siquiera fueron acompañadas por los propios senadores y los diputados que tenía La Libertad Avanza o los socios, como el PRO y el radicalismo. Así que me parece que tienen que ajustar mucho los aspectos internos. El Peronismo puede acompañarlo pero que no nos vamos a hacer cargo de votar cosas de las cuales no estamos de acuerdo. En ello va la paralización de la obra pública, la eliminación de los fideicomisos, el ataque constante al poder adquisitivo en el bolsillo de los trabajadores. Porque parece que el ajuste no lo pagaba la casta, al final lo van a pagar los trabajadores"

Mientras que en lo local, Uñac se refirió a la situación en la que dejó la provincia. "El ministro de salud expresó que habíamos dejado $1.500 millones de deuda en la Obra Social Provincia, hecho que de ser así y si hubiese estado destinado a favorecer a los afiliados, bienvenido. Pero ellos mismos publican el estado financiero en el último trimestre y después, el general del todo el año 2023 y publican $2.000 millones a favor. Entonces en definitiva ellos tienen que ajustar también la mirada interna y la comunicación hacia afuera".

Por último, sobre las elecciones del PJ, resaltó que "estamos a días de poder generar la renovación pertinente, así es que vamos a ser respetuosos de eso. Se aprobó una prórroga y ya se viene en el segundo semestre la renovación de los mandatos".