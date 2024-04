Orrego habló con trabajadores de UOCRA y definió la situación de la obra pública nacional

miércoles, 3 de abril de 2024 12:03

Tras su primer discurso anual en la Cámara de Diputados, el gobernador Marcelo Orrego se acercó a dialogar con trabajadores de UOCRA que quedaron cesanteados de obras públicas como el dique Tambolar, que dependían de fondos nacionales.

"Lamentablemente, no tengo la solución de todo.Créanme que se ha hecho la repertura de varias obras. Veremos cómo hacemos para ir absorbiendo aquello que se queda sin financiamiento nacional. Sé que detrás de ustedes hay unas familias, niños y que la plata no alcanza. Me tocó la peor crisis de todas; el peor momento de la historia argentina. Lo digo con sinceridad", dijo Orrego, que estuvo acompañado del diputado y referente de UOCRA, Eduardo Cabello.

El gobernador se sinceró en que "lo de Tambolar es muy complejo porque CAMMESA debe plata. Ya se ha intimado, se ha mandado carta documento y se hará lo que sea. Por supuesto, también la UTE va a tener que cumplir con ciertas cosas. Pero en definitiva, sepan entender que los trabajadores son de la UTE, no del gobierno. Lo que hace el gobierno es gestionar la obra".

Orrego señaló que le interesaba escuchar al sector pero que la limitación de financiamiento nacional obliga a doblegar esfuerzos en gestiones. "La Secretaría de Energía dice que no hay plata. Es todo un colapso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ver desde lo pragmático y a reactivar obras en la medida que podamos hacerlo. Ya hemos reactivado obras por 8 mil millones de pesos y apostamos a la obra pública. Lo que estoy haciendo es conocer la necesidad del trabajador y poner todo lo que puedo de mi parte, pero faltan otras partes. Yo no tengo la respuesta a todo, pero sí tengo la capacidad de escuchar y de ver en el tiempo cómo hacemos de a poquito para ir absorbiendo y mejorando la obra pública".