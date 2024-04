Escobar: "recuperar la actividad en el comercio tiene que ver con la certidumbre"

miércoles, 3 de abril de 2024 10:20

Este miércoles, el exgobernador, Jorge Escobar, se hizo presente en la apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados y brindó detalles de la situación del país y la provincia desde su mirada.

"Creo que es hora de dejar de hablar de la situación del equilibrio fiscal y empezar a hablar de cómo hacemos para que alguien tenga un crédito en condiciones razonables", destacó el exgobernador, Jorge Escobar, a la prensa. Y agregó que "San Juan tiene la gran ventaja que es el sistema minero que está surgiendo otra vez. El tema minero es lo que está derramando o va a derramar lo que está faltando por otro lado. De todas manera, hay cosas que tienen su tiempo y la gente no tiene tiempo de espera. Sobre todo aquellos que están perdiendo paulatinamente trabajo y no encuentran fuentes".

Escobar sumó: "a mí la preocupación que me da es los contratados que se fueron a nivel nacional, que le tocó a San Juan. Aquellos comerciantes que no pueden aguantar su plantel de personal. Pero, la reinserción laboral no existe. Este es el círculo vicioso que hay que romper".

Luego, puso foco en el tema comercio y destacó: "recuperar la actividad en el comercio tiene que ver con la certidumbre. Mientras no tengamos certidumbre nosotros, vamos a tener un aumento de la situación de pobreza que nos va a resultar complicado sostener".

Por último, agregó que "suelo hablar con Marcelo Orrego como lo hice también con Uñac, doy mi punto de vista. Es una opinión interesada por San Juan. No pretendo un cargo Gobierno, mi función está cumplida. Pero, sí puedo aportar algunos conceptos importantes porque lo viví del otro lado".