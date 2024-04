Dique Tambolar: San Juan intimó a CAMMESA por una deuda millonaria

miércoles, 3 de abril de 2024 13:26

Este miércoles, el gobernador Marcelo Orrego manifestó que el gobierno provincial intimó a la empresa a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A) por una deuda millonaria relacionada a la energía. En ese sentido, el secretario general de la gobernación, Emilio Achem dio detalles de la medida que se concretó a través de EPSE.

Consultado por Diario La Provincia SJ, Achem destacó que la acción "se hizo hace un par de semanas atrás y está relacionada con la defensa de los intereses de la provincia de San Juan, como lo ha hecho siempre y lo va a seguir haciendo el gobernador. La deuda es por la obra del dique Tambolar. Se intimó a CAMMESA para que pague lo que adeuda en función de lo que está establecido en el fideicomiso de obra. De todos modos, es una situación compleja en la que interviene CAMMESA, la UTE de empresas que gestiona la construcción de la obra y el EPSE, como organismo provincial de control"..

Agregó que "la obra del Tambolar es la obra de ingeniería hidroeléctrica más compleja del mundo, en este momento, por el tipo de ingeniería que se está haciendo y requiere un financiamiento muy grande, que indudablemente en este corto plazo, la Nación no está dispuesta a otorgar. En ese aspecto, el gobernador sigue gestionando para que esté en primer lugar de agenda y busquemos la manera de terminar la obra y que no se pare. Pero no está en manos del gobernador, es una obra de financiamiento nacional, al 100%"

Sobre la composición de la deuda, Achem explicó que "hay una deuda de corto plazo que es de más de 65 millones de dólares, pero hay otros requerimientos superiores que tienen que ver con los avances de obra, modificaciones, certificados que están en discusión todavía y por eso intervienen las tres partes: la UTE de Empresas Constructoras, el EPSE como organismo de control y CAMMESA como organismo de financiamiento. Es bastante compleja la ingeniería, tanto administrativa como legal".

Acerca de buscar otras fuentes de financiamiento, como el BID, dijo que "vamos a tratar de hacerlo por todos lados. Hoy está difícil saber cuál va a ser la intención de la Nación. Si no se suma, la provincia sola no puede llevar adelante esta obra. Nunca fue una decisión de la provincia y en aquel momento, se acordó financiarla a través de CAMMESA y con la venta de energía eléctrica. Pero las condiciones del mercado eléctrico a nivel nacional cambiaron por la devaluación, la quita de subsidios, y por la decisión del Gobierno Nacional de no financiar este déficit con el tesoro nacional"

Para el secretario general de la gobernación, ante el reclamo de deuda "están los contratos firmados y nosotros vamos a apelar a todo el sistema jurídico. Los contratos nos dan en resguardo de los intereses de la provincia. No queremos perder ningún espacio de reclamo, pero entendemos que la solución viene por una renegociación del sistema de financiamiento de la obra. Y eso no lo sabemos porque todavía la Nación no se sienta a pensar un sistema de financiamiento. Vale destacar que CAMMESA es la cámara que nuclea a todas las distribuidoras de energía de la nación. Es una empresa mixta, público-privada, si bien la mayor participación es pública, a través de la Secretaría de Energía de la Nación, tiene actores privados también".