San Juan reforzará gestiones en Buenos Aires por la Ruta 40 Sur y el Túnel de Zonda

lunes, 29 de abril de 2024 21:30

San Juan reforzará gestiones en Buenos Aires sobre importantes obras en las que el Gobierno nacional tiene la palabra para poder destrabarlas. Se trata de un tramo de la Ruta Nacional 40 Sur y del Túnel de Zonda, que está enlazado a otra mega obra como es el Acueducto Gran Tulum.

El secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio expresó a Diario La Provincia SJ que "en esas obras tiene mucha injerencia Nación y estamos haciendo permanentes gestiones para poder destrabar esta situación. Sobre la obra de la Ruta Nacional 40 está dividida en 3 tramos y el segundo es el que más avanzado está con respecto al punto de vista técnico. Además, está licitado, adjudicado y por ende, listo para iniciar. Lo que nos falta es una decisión nacional para comenzar con la obra".

Agregó que "tenemos muchas expectativas con ello porque, a esta altura, nos hubiera gustado que ya estuviera activa. Pero Nación todavía no da el visto bueno para iniciarla. Estamos preparando un informe porque tenemos un viaje para Buenos Aires, con el secretario de Obras Públicas. Llevamos nuevamente todas las gestiones e impulsaremos lo que hemos planteado anteriormente".

Con el Túnel de Zonda, resaltó, San Juan está ante una situación particular por el circuito que deben seguir los fondos. "En las gestiones debemos considerar a los organismos fiduciarios y los fondos fiduciarios que los maneja Nación. Supuestamente tenía que llegar a San Juan el dinero del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para pagar los certificados. Pero debe pasar por los fondos fiduciarios que maneja Nación y recién entonces llegan a la provincia. Estamos a espera de los fondos y también la UTE que trabajaba allí. La realidad es que aún no los recibimos y por ello, hemos solicitado una reunión para la semana que viene para abordar estas temáticas".

El ingeniero detalló que desde la provincia no se dejó de buscar posibilidades para recuperar el ritmo de trabajo en ambos frentes. "Desde acá, hacemos gestiones telefónicas pero hemos agendado reuniones presenciales para insistir en estos temas. Tenemos expectativas ya que no hay un "no" para estas obras. Las probabilidades de avanzar están, se ha hablado y la provincia ha puesto todo lo que tenía que poner para destrabarlas. Pero la última palabra sigue en Nación".

¿Qué pasó con los barrios de PROCREAR?

Los complejos La Ramada y La Nave, de la operatoria nacional de PROCREAR, también están en compás de espera para su activación y Nación dio un guiño a una propuesta del gobierno sanjuanino.

"El ministro de Infraestructura y el de Hacienda tuvieron un encuentro puntual por estos barrios con el secretario de Hábitat. Llevamos una propuesta para esta obra netamente nacional y para la que la provincia aportó el terreno y asistencia técnica. En nuestro planteo, incluso se propuso absorber algunos costos en la provincia y así destrabar el avance. Fue vista con buenos ojos y el ministro Caputo ya está al tanto de eso. Fue recibido de buena manera y estamos a la espera de una contestación para la probable firma de un convenio", detalló Villavicencio.

Si se logra, a mediados de año podría activarse otra vez la construcción de los complejos.