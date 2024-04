Paritarias: gremios docentes sanjuaninos pidieron reunirse esta semana y Gobierno fijó posición

miércoles, 24 de abril de 2024 10:37

Tras el paro provincial docente y la última reunión por paritarias, UDAP, UDA y AMET pidieron que se adelantara para esta semana el nuevo encuentro con Gobierno. A la espera de una respuesta formal al denominado "Frente Sindical", Emilio Achem anticipó los tiempos y disposición al diálogo que marca el pulso en la patronal.

"Sobre la paritaria con los gremios docentes y también con el resto de los gremios, la volveremos a retomar en las primeras semanas de mayo y finales de abril también. Volveremos a ponernos de acuerdo; fijamos como fecha el 9 pero hay un paro nacional. Esto es para que avancemos en la mejora salarial que es necesaria y tiene que ver con la cadena de pago de la provincia", destacó el secretario general de la gobernación en rueda de prensa.

Reafirmó que "el aumento salarial no es solamente para que a un sector le vaya mejor; es para que a todos los sanjuaninos nos vaya mejor. A medida que los empleados públicos puedan mejorar sus ingresos y todo ese dinero se destine a comercio y a consumo, la actividad económica se fortalece. No se pueden dar aumentos que no se puedan sostener en el tiempo y se debe conocer cómo avanza la economía nacional y para ello, será importante el tratamiento de la Ley Bases".

Achem destacó qué escenarios se dibujan en referencia al paquete normativo. "Si se aprueba, será una buena señal para la economía. Si no fuera aprobado, sería una complicación. Por eso, planteamos paritarias mes a mes con los gremios como lo más viable".