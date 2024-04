GENERAR: amplia convocatoria en el segundo encuentro sobre perspectiva de género

miércoles, 24 de abril de 2024 22:02

La Corte de Justicia de San Juan, a través de la Oficina de la Mujer y la Escuela Judicial, junto al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial realizó el segundo encuentro del ciclo denominado “Generar”, que se enmarca en las actividades por el Día Internacional de la Mujer, con la finalidad de concientizar sobre la perspectiva de género. En esta oportunidad se realizó un abordaje sobre “Violencia contra la mujer: características y herramientas para su prevención desde la Psicología”, a cargo del psicólogo Mag. Juan Samat.

La actividad se desarrolló el miércoles 24 de abril en la Sede Académica del Poder Judicial (Club Sirio Libanés) y fue encabezada por el presidente de la Corte de Justicia, Dr. Marcelo Jorge Lima junto a la ministra a cargo del área de Género y Capacitación, Dra. Adriana García Nieto y el ministro Dr. Juan José Victoria.

El presidente de la Corte, Dr. Lima, manifestó: “Este es un problema esencialmente cultural y lo califico personalmente como un flagelo social. La problemática está dada cuando la sociedad no advierte de que se trata de una problemática de esta característica. Lo peor que nos puede pasar es no conocer lo que nos pasa. Si no conocemos lo que nos pasa no podemos actuar, de manera de evitarlo y combatirlo”.

En ese sentido, el Dr. Lima añadió que “esta jornada de reflexión nos debe llevar a hacer un autoanálisis con relación a nuestro pensamiento y nuestra conducta para poder empatizar, compartir y poner un granito de arena en el contexto social de esta problemática. Por eso creo necesario y, en este caso, indispensable, que las jornadas de reflexión y aprendizaje se den en todos los poderes del Estado, para que de esa manera podamos tener un Estado más empático con las problemáticas sociales”.

Por su parte, la ministra Dra. García Nieto, señaló: “Planificar estos encuentros con perspectiva de género tiene que ver con animarnos a plantear que si realmente queremos construir una sociedad más igualitaria es imprescindible, independientemente de las tareas que cada uno tiene, actuar no solo desde la palabra, no solo desde la denuncia, si no también desde el trabajo, reconociendo características y herramientas para prevenir la violencia”.

La ministra seguidamente consideró “necesario poder tener esta mirada porque si no nos convertimos en teóricos de la defensa, nos convertimos en multiplicadores de frases hechas. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance en la cotidianidad, para que la erradicación de estereotipos y prejuicios permitan una igualdad real y una vida libre de violencia”.

Participaron del encuentro integrantes de la magistratura, funcionariado y agentes del Poder Judicial, autoridades de la Universidad Católica de Cuyo, de la Universidad Nacional de San Juan, del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, del CONFÍAS, del Foro de Abogados, de la Unión Judicial de San Juan y público en general.

El Mag. Juan Domingo Samat es licenciado en Psicología y magíster en Psicoanálisis. Psicólogo clínico de adolescentes y adultos en su práctica privada. Ha sido psicólogo en la Dirección de Protección al Menor de San Juan, presidente de la Asociación Sanjuanina de Estudios Psicoanalíticos y ha desempeñado cargos en el Colegio de Psicólogos de San Juan.

En su exposición, el profesional explicó que “el fenómeno de la violencia contra la mujer es un problema sumamente complejo que rebasa la esfera de lo psicológico. Por ello necesitamos un modelo integral, ecológico, que permita un abordaje de esta temática desde distintos puntos de vista intersectoriales e interdisciplinarios”.

Samat agregó que “es necesario implementar medidas a nivel macro, meso y microsocial para poder combatir la violencia en nuestra sociedad, que comprende una multiplicidad de comportamientos”.

El primer encuentro fue sobre “Mujeres y Liderazgo” y se desarrolló el jueves 7 de marzo.

El objetivo del ciclo Generar, que consiste en encuentros mensuales hasta el mes de noviembre, es establecer ámbitos de acción y reflexión sobre la perspectiva de género en el plano social y judicial.