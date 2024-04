Paritarias docentes en San Juan: hubo mejora en la propuesta y se sumó un bono de $35.000

lunes, 15 de abril de 2024 20:38

Sobre las 20:30 hs. finalizó una nueva reunión por paritarias docentes en San Juan. Hubo oferta mejoradora por parte del Gobierno provincial y también una propuesta por parte de los gremios UDAP, UDA y AMET. Ahora, nuevamente consultarán a bases y delegados para conocer la decisión y las acciones a seguir. Vale destacar que los secretarios gremiales arribaron al Centro Cívico llevando la negativa a aceptar lo ofrecido por el Gobierno provincial.

En ello, esta noche, se modificó la propuesta y se ofreció un 11% de aumento y se agregó un nuevo bono de $35.000. Además, se mantiene FONID y Conectividad. Esto se liquidará en los sueldos ya que la paritaria pasó a cuarto intermedio hasta el 9 de mayo.

Al salir del encuentro, el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez destacó en rueda de prensa que "esta propuesta, los gremios la llevarán a los docentes. A nivel nacional, tengo entendido que el Gobierno nacional no hace incremento de sueldo en abril. Y en la parte privada, el comercio hizo un incremento de sueldo del 7% en abril y 8% en mayo, por lo que estamos redondeando una buena propuesta para los docentes. Inclusive, hemos acercado una propuesta del 10% para mayo, lo que totalizaría un 53% de aumento. Esperamos que sea bien receptado por la docencia sanjuanina y estamos eficientizando el gasto lo que más podemos, tratando de no vulnerar el resto de la cadena de pagos. El gobernador nos ha dado instrucciones que la obra pública tiene que reactivarse. Entonces, partida por partida vamos haciendo recortes. Aplicamos un recorte quirúrgico; no es una motosierra".

El 9 de mayo, a las 14 hs. se reanudará la negociación. Gutiérrez expresó que "los tiempos nos apremian (para liquidar sueldos) y ya tendremos los números de la recaudación del mes de mayo".

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que "los gremios nos han manifestado su preocupación pero hemos sido muy honestos. Es muy firme la decisión del gobernador Orrego de acompañar a los docentes y sabemos muy bien la necesidad y queremos que todo impacte en el bolsillo y en el sueldo".

En ello, agregó que tras consultar a ministros de otras provincias, la propuesta es similar. "Seguimo negociando mes a mes y eso es importante para los docentes y ellos entienden la situación. saben que también trabajamos en un decreto acuerdo que va a regir la carrera de los docentes", dijo.

Además, señaló que desconocen si los gremios irán al paro y confió en "el buen criterio de los docentes. Sabemos que queremos a los alumnos en las aulas".

A su turno, el secretario general de la gobernación, Emilio Achem manifestó que "el Gobierno hace el esfuerzo y de acuerdo al gobernador Marcelo Orrego, se da el máximo de aumento de acuerdo al dinero que se puede poner a dispoición. Se pelea esta crisis, mes a mes. Es lo que podemos ofrecer; esperamos y confiamos en seguir negociando. Seguiremos en conversación con los otros gremios estatales, en base a esta propuesta".