Marcelo Orrego: "hay que darle prioridad al diálogo"

viernes, 8 de marzo de 2024 16:15

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, llegó a Casa Rosada a la reunión de gobernadores convocada por el presidente Javier Milei y habló con la prensa previo a ingresar al encuentro.

En este marco, Orrego afirmó: "estoy convencido de que si estamos unidos, no hay obstáculo que no podamos superar". Y agregó que "hay que darle prioridad al diálogo, me parece que fue importante. Vivimos en un país federal y hay que escuchar a los demás. Todos estamos expectantes con lo que sucederá en un rato".

A continuación el video con las declaraciones del Gobernador

Llegan los gobernadores a Casa Rosada para el encuentro con los funcionarios del Ejecutivo.

Marcelo Orrego (Gobernador de San Juan): "Hay que abrir la oreja. Queremos que a Milei le vaya bien. Si le va bien a él nos va bien a todos" pic.twitter.com/w2GwXS1xYy — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 8, 2024

Los gobernadores de las distintas provincias ingresaron hoy a Casa de Gobierno, para iniciar la reunión que mantendrán con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, a fin de reconstruir el diálogo que inicie el camino hacia el Pacto de Mayo, el que deberá contar previamente con la aprobación de la Ley de Bases y un acuerdo fiscal.

Arribaron Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Valdés (Corrientes).

También lo hicieron, Jorge Macri (CABA), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Poggi (San Luis), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Además, concurrieron vicegobernadores, en lugar de los mandatarios provinciales que no pudieron asistir: Teresa Madera (La Rioja), Eber Solís (Formosa), Gisela Scaglia (Santa Fe) y Hebe Casado (Mendoza).

Fuente: con información de NA