100 días de gobierno: para Fabián Martín, en San Juan "hay que ir para adelante"

martes, 19 de marzo de 2024 09:45

Se cumplen 100 días de la nueva gestión de Gobierno y el vicegobernador Fabián Martín señaló que el balance en San Juan es positivo, en un contexto complejo en lo económico y en lo político, a nivel nacional.

En diálogo con Radio Sarmiento, detalló que "la evaluación de estos 100 días tiene que hacerse en el contexto que hemos recibido o que nos ha tocado recibir la gestión. Hay un contexto nacional y general muy difícil, a mi modo de ver, de políticas erradas durante décadas y que ha hecho que la Argentina esté en una de las situaciones más difíciles de su historia. Y San Juan, por supuesto, forma parte de este país y no escapa a esta problemática. De todas maneras, creo que aún en lo difícil de la situación, donde hubo recortes de fondos que llegaban de Nación y el presidente tiene un modelo económico que es poner en caja el país, estamos estables".

Repasó el impacto del recorte en los subsidios nacionales, fondos docentes y programas de salud recargaron las espaldas de la provincia y que la recaudación impositiva sigue a la baja.

"Nuestro gobernador Marcelo Orrego tomó decisiones que son realmente para destacar. Hubo achique en el gasto en el gobierno, especialmente el gasto político en un 35%, para poder precisamente tener oxígeno financiero. A ello se suma el funcionamiento de movilidades oficiales, la cantidad de teléfonos oficiales y algunos otros puntos y aspectos que hacen al gasto público, especialmente el gasto político. Creo que es una muestra de austeridad realmente importante", dijo.

Resaltó que "la situación económica trajo problemáticas también complejas. Se paralizó prácticamente la obra pública, sin embargo, el gobernador Orrego la semana pasada estuvo reunido con la Cámara de la Construcción para reactivar algunas obras de las que se venían llevando a cabo. Estuvo en Buenos Aires donde se va a reactivar la obra del túnel de Zonda y algunas obras más. Por ahora, lo del dique Tambolar no se ha podido destrabar pero se va a seguir gestionando para lograrlo porque es una obra muy importante y además genera muchas fuentes de trabajo".

Además, destacó que "creo que es importante destacar la inserción de San Juan en estos 100 días a nivel internacional, especialmente en el aspecto minero con dos viajes del gobernador. Esto es gestión: ir a buscar inversiones, ir a vender nuestros productos. Fueron dos viajes del gobernador: uno a la Feria de Berlín donde ahí se logró poner al cobre en una mesa minera internacional muy importante para el litio solamente y se logró incorporar el cobre. Y recientemente la feria en Canadá que también se pudo acercar a la minería grande mundial, a los inversores".

Agregó que se trabaja en "ordenar salud pública, en estos primeros meses. En cuanto una nota, nos pondría 6 puntos pero trato de ser lo más objetivo posible. Estamos arrancando y siempre los inicios son difíciles, hay que ordenar, hay que resolver cosas. Recién después del año se puede tener aceitado el equipo y la política y los caminos para donde se quiere orientar".

Sobre la bisagra con lo nacional, afirmó ·"hay que ir de menos a más para sacar de esta difícil situación a San Juan y las autoridades nacionales al país. Estoy convencido que San Juan y Argentina en general, si hacemos bien las cosas, si somos austeros, si no se emite más, si realmente se apuesta lo que hay que apostar, que es a la salud y a la producción, educación y al trabajo para el crecimiento del país, podemos salir adelante. En San Juan hemos trabajado mucho para poder lograr consensos y para poder avanzar en definitiva. Creo que en líneas generales nos ha ido un poco mejor que a nivel nacional, donde todavía no se arranca y no se ha acordado nada y por ende, no se puede avanzar".

Sentenció que "junto a Marcelo Orrego y todo nuestro equipo, siempre estamos dispuestos al diálogo con las fuerzas opositoras, con los intendentes de distintos colores políticos, con los diversos poderes del Estado. Siempre estamos dispuestos al diálogo para trabajar en equipo, como corresponde, todos juntos y tirando para el mismo lado".