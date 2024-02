Orrego: "La quita de la compensación de la tarifa en el transporte ha sido desacertada e injusta"

viernes, 9 de febrero de 2024 11:37

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se refirió a la quita de subsidios al transporte público por parte del Gobierno Nacional a las provincias y sentó su postura al respecto.

En rueda de prensa este viernes, el mandatario provincial consideró que la decisión que tomó Javier Milei fue "desacertada e injusta".

"Impacta mucho, nosotros somos una provincia nación dependiente, esto de la quita del subsidio o la quita de la compensación de la tarifa en el transporte, yo creo que ha sido por parte del Presidente algo desacertado, injusto también porque a AMBA se lo reduce y a nosotros nos elimina, entonces impacta en 6.000 millones de pesos en la cuenta de los sanjuaninos. Esto no es que vaya el Presidente contra un gobernador, porque la verdad que el gobernador es un sanjuanino más, sino a todos los trabajadores de pie, a todas las personas de pie donde evidentemente el subsidio al quitarse, va a elevar las tarifas", sostuvo Orrego hoy,

Y agregó: "Digo que es injusto porque va en contra del pacto fiscal que fue en el año 2017, 2018, 2021, y donde por supuesto en este caso lo que hace es reducirlo en el AMBA pero lo elimina en el interior del país".

En este marco, el Gobernadir explicó también desde su lugar, su consideración al envío a comisión de la Ley Bases y se diferenció. "Yo creo en el diálogo, en la mesa de acuerdos, yo creo en eso de la política, me parece que tiene que estar centrado todo inexorablemente (...) No creo en las peleas que hayan entrado entre políticos, creo en generar condiciones favorables para mejorar la economía de la gente, la economía doméstica".

"En lo particular los que somos parte de Juntos por el Cambio, siempre hemos dicho que nosotros valoramos el esfuerzo que hay que hacer para llegar al equilibrio fiscal, quien les habla es uno de los gobernadores que lo ha hecho, ha reducido más del 30% de los cargos políticos, ha eliminado cualquier tipo de privilegio, ha trabajado para que definitivamente la provincia encuentre un cauce donde podemos encontrar no sólo un orden fiscal, sino que evidentemente en el futuro no nos afecte", finalizó.