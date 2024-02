Orrego decidió que los funcionarios de planta política no percibirán los $50.000

sábado, 24 de febrero de 2024 09:04

El Gobierno de la provincia de San Juan informó que no se otorgará la suma fija de $50.000 al personal que ocupa cargos políticos.

Por otro lado se recuerda que esta suma fija, no remunerativa y no bonificable, ya estará depositada hoy sábado 24 de febrero del 2024 para el resto de los empleados de la Administración Pública.

El pago de la suma fija surgió de las negociaciones en las paritarias docentes, donde la administración de Marcelo Orrego realizó una propuesta salarial que no convenció a los gremios. Pero el Gobierno de San Juan determinó que los sueldos de febrero se liquidarán con un incremento salarial del 15% y se abonar una suma fija de $50.000.

Mientras que el 26 de febrero, los ministros de Hacienda y Educación volverán a encontrase cara a cara con los representantes de los gremios docentes para continuar con las negociaciones salariales.