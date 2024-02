Fabián Martín sobre las paritarias: "Es importante que mantengamos el diálogo y la paz social"

martes, 20 de febrero de 2024 20:05

El pasado 17 de febrero, en San Juan se desarrolló la primera reunión paritaria entre el Gobierno y gremios docentes, en la que se ofreció un incremento salarial del 15% correspondiente a febrero más 50 mil pesos como bono. Posteriormente, el secretario de Gobierno, Emilio Achem, señaló que el gobernador Marcelo Orrego dio instrucciones para ofrecer un 12% más para el mes de marzo, que irán al básico.

En este marco y en la antesala de la reanudación de la reunión que será el próximo 26 de febrero, el vicegobernador Fabián Martín habló al respecto y puntualizó en la importancia de seguir manteniendo en diálogo para llegar a un acuerdo.

"Es una situación difícil, la recaudación ha caído no solamente en San Juan sino también en el país, se han recortado muchísimo dinero que venía de la Nación, por ejemplo el tema del transporte, el incentivo docente, que bueno que el Gobernador ha tomado la decisión de mantener el incentivo docente para que no tengan una baja en ese ítem y que la provincia está haciendo el esfuerzo máximo", dijo el Vicegobernador, en rueda de prensa.

Y agregó: "Entendemos y comprendemos que hoy no hay salario que alcance, que la situación es complicada, que la inflación muerde todo tipo de bolsillos, pero lo importante acá que los sectores sindicales también lo comprenden, claro que tienen que defender a los trabajadores obviamente, pero es importante que mantengamos el diálogo, que mantengamos la paz social. Va a ser un año difícil este y que podamos entre todos sacar esto adelante".

Esto se da en medio de una relación tensa entre gremios docentes nacionales y el gobierno, debido a que este martes amenazaron un paro en las actividades si no se llama a paritarias nacionales.

"El dinero no alcanza y la situación es complicada para poder hacer frente a los reclamos salariales, pero vamos a dar lo mejor de nosotros, el Gobernador va a dar lo mejor de sí, cada uno de nuestros equipos, especialmente el equipo económico, va a dar lo mejor de sí, lo máximo que se pueda dar para tratar de amortiguar esta difícil situación. Nosotros vamos a apoyar al gobierno nacional para que salga adelante porque San Juan o cualquiera de las veinticuatro provincias no somos una isla, si el gobierno nacional le va mal nos va a ir mal a todos y por lo tanto vamos a darle las herramientas siempre y cuando beneficien a San Juan o no perjudiquen a la provincia, vamos a darle las herramientas al presidente para que él pueda gobernar y llevar adelante su proyecto de gobierno", cerró Martín.