Orrego, sobre paritarias docentes: "se hará el máximo esfuerzo"

jueves, 15 de febrero de 2024 10:50

En la previa de la primera reunión provincial por la paritaria docente y ante la definición del Gobierno nacional sobre recorte de fondos a las provincias, el gobernador Marcelo Orrego hizo un balance de lo que marca la agenda. Además, resaltó que en lo salarial se hará "el máximo esfuerzo posible".

"Es difícil la situación de Argentina y no es nueva, es de mucho tiempo atrás. Tenemos déficit fiscal hace mucho tiempo y tenemos que ayudar con el equilibrio fiscal y el presidente está haciendo todo tipo de acciones contra ese desequilibrio. Los gobernadores estamos en el mismo camino. En San Juan, desde el día 1 se generaron medidas de austeridad. Los problemas son financieros y se necesitaban medidas a corto plazo. Nos tocó reducir más del 30% de los cargos, eliminando privilegios y trabajamos todos los días para poner en valor las áreas del Estado y que sean eficientes. Tomé medidas poco simpáticas, sacando poco más de 5000 personas pero el Estado es de la gente", marcó en rueda de prensa, antes de un acto en el Hospital Rawson, esta mañana.

Señaló que "hay que trabajar en la obra pública que genera conectividad, que permite tener una nueva escuela y la posibilidad de tener otro centro de salud. Hay que aportar en todas las áreas".

Sobre las paritarias, Orrego manifestó que "siempre se hará el esfuerzo máximo para estar lo mejor posible, sin especular. A nivel nacional, se eliminó el Incentivo Docente y la Conectividad y salimos a cubrirlo porque sé de la necesidad. El esfuerzo tiene que ser compartido porque un gobernador cumple con la palabra empeñada: no se puede prometer lo que no se puede pagar. No se puede especular. A los sanjuaninos le vamos a hablar con la verdad en la mano y la balanza estará a favor de lo mejor para todos. Teniendo en claro donde queremos ir, administraremos las prioridades".