Frente a las paritarias, Orrego adelantó que será difícil cumplir con cláusula gatillo

miércoles, 14 de febrero de 2024 20:30

Esta tarde, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se refirió a las reuniones paritarias con gremios docentes que comenzarán el próximo viernes en la provincia, y adelantó que será difícil cumplir con aumentos que rijan bajo la cláusula gatillo, debido a la situación económica que vive el país.

"Estamos en una situación muy compleja, muy sensible, tenemos una enorme inflación, pero bueno, por supuesto tenemos que escuchar a todos los sectores y para eso hay que abrir las orejas, la escucha es muy buena. Tener la chance dentro de nuestra posibilidad de hacer un esfuerzo compartido entre todos para poder llegar al máximo esfuerzo que pueda hacer el gobierno, porque en definitiva nosotros somos una provincia que tenemos que ver con la recaudación, con lo que recaudamos", comenzó diciendo el mandatario provincial.

Al ser consultado sobre el porcentaje de aumento que habría trascendido desde uno de los gremios a nivel nacional, Orrego agregó: "Soy un ferviente defensor de la educación en general y de los docentes en particular, lo que sucede es que vivimos en una etapa tan compleja donde no tenemos un parámetro, donde no sabemos. Lo que yo siempre quiero es cumplir con la palabra, porque estas cuestiones que tienen que ver con cláusula gatillo, que tienen que ver con relación a la inflación, imposible poder cumplir, ni acá, ni en ningún lugar de la Argentina".

Y siguió: "Tenemos que generar la posibilidad de que sea de otra manera, que veamos la posibilidad de poder hacer el máximo esfuerzo y yo estoy convencido porque todos estamos en la misma. Quien les habla ha reducido más del 30% de los cargos políticos, los privilegios".

Anteriormente, Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, había detallado en radio Sarmiento que "quedamos en los salarios por debajo de la inflación, con el 25,5% que tuvimos el mes pasado y esperamos la inflación del INDEC, de enero. Al no tener paritarias nacionales, no hay un piso de referencia, lo que hace difícil el panorama y ver a qué se puede llegar en San Juan, con aumento a cuenta".

Agregó que "con un 18,6% de aumento, quedaríamos a nivel del mes pasado pero con la cifra de este mes, del INDEC, hablaríamos de un 40%. Así se llegaría con los puntos para estar parejos pero no superaríamos la inflación. Para mantener la actualización del mecanismo que nos ponía 5 puntos por encima de la inflación, hablamos de 45% de aumento, aproximadamente". Destacó que con esa cifra, están a tono con lo que piden otros sectores.