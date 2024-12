Bloch rompió el silencio en un día clave: "corren otros intereses"

jueves, 5 de diciembre de 2024 11:06

Por primera vez desde que tomó etado público la causa por un delito contra la integridad sexual y acoso laboral hacia una empleada de la UNSJ, Rodolfo Bloch, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, hizo un descargo en redes sociales. Lo hizo en la previa de un día clave: este miércoles, el Consejo Superior volverá a tratar su caso. Manifestó que todo tiene "trasfondo político".

“Después de un año y medio de un respetuoso silencio, me veo obligado a romperlo por el cariz que han tomado los acontecimientos. La investigación debe llevarse adelante con tranquilidad. Nunca ocurrieron las cosas de las cuales me acusó la denunciante. La única prueba presentada en mi contra fue una persona que dijo que "le había contado lo que le había pasado", expresó.

Bloch criticó, además, cómo se desarrolló el sumario administrativo y consideró que se aplicó "la inversión de la carga de la prueba”. Y que en Consejo Superior, cuando se decidió archivar la causa, "más de la mitad de sus miembros entendió que no existían los elementos probatorios para impulsar una sanción de ese tipo”.

"No se puede reabrir una discusión sin nuevos elementos, y no los hay. Esto es sumamente grave porque denota que acá están corriendo otros intereses que no son el interés por buscar la verdad y la justicia. Creo que están en condiciones de tomar la mejor decisión y que no puede ser otra que una decisión justa", destacó sobre la sesión de este miércoles, decisiva en la UNSJ.