Paritarias docentes: Gobierno confirmó que la propuesta presentada a gremios será la última

martes, 3 de diciembre de 2024 10:35

Luego de una extensa reunión, que finalizó en la madrugada del martes, los gremios UDAP, UDA y AMET trasladarán a sus bases la propuesta del gobierno provincial para la actualización de diciembre y enero. En ese contexto, las autoridades destacaron que lo presentado es la última oferta que se realizará.

"La verdad, es que no podemos hacer una propuesta mejor de la que ya hemos hecho. El gobernador nos ha pedido seguir sosteniendo el poder adquisitivo del salario y en ese aspecto, apostamos a que la inflación va a estar en el rango del 2,5% para enero. Es uno de los riesgos que hemos tomado con el Ministro de Economía para plantear que el aumento de enero sea equivalente al IPC. Esperaremos que las medidas macroeconómicas nacionales sean positivas y eso haga que la inflación siga bajando", expresó el secretario general de la gobernación, Emilio Achem, en radio Estación Claridad.

Y precisó que "todos sabemos que no hay otro ingreso de dinero a la provincia que no sea por coparticipación federal. Es decir, no vienen fondos extra de la Nación por ninguna otra forma de cobro, como así también la actividad económica, al estar todavía amesetada porque no hay un incremento de la actividad económica sustancial, en la que tampoco hay un incremento del cobro de los impuestos provinciales que nos permitan compensar. El cobro de los impuestos provinciales se viene manteniendo constante desde hace 4 meses. Por ende, el Gobierno viene recaudando exactamente lo mismo hace 4 meses y viene pagando cada vez más hace 4 meses, por aumentos de sueldos".

"El Gobierno viene sosteniendo el aumento de sueldo con disminución de otras inversiones. Es lo que el doctor Marcelo Orrego llama la austeridad", sumó.

Acerca de la fecha de la próxima reunión, el 12 de diciembre, en la que se reanudará el cuarto intermedio, "no es caprichosa sino que tiene que ver también el anuncio del índice de inflación del mes de noviembre. Por lo tanto, a partir de ese momento, se puede calcular el pago del aguinaldo y eso es lo que hace que se adelante la fecha de liquidación de sueldos. Hay que liquidar el aguinaldo con el aumento correspondiente al mes de diciembre, para poder calcularlo y pagarlo".

Sobre el bono navideño dijo que "se acordó con UPCN y ahora también con los gremios docentes que sea de 100.000 pesos. También con ATSA y los otros gremios de salud. El bono tiene un sentido solidario desde la mirada y desde el concepto del gobernador Marcelo Orrego. Él pretendía hacer este esfuerzo del gobierno con fondos que habíamos podido ahorrar, pero que el gobernador considera que tienen que estar destinados al bolsillo del trabajador estatal porque no podemos sostener un aumento mayor pero sí podemos hacer un esfuerzo en un mes de fiestas de fin de año. Para todos los trabajadores que ganan menos es muy importante. Para todos los que ganan hasta un millón de pesos, el bono de 100.000 pesos representa más de un 10% directo en ese mes".

Achem sentenció que "lo que tiene que ver con la mejora salarial, lo vamos a seguir sosteniendo si Dios quiere y la situación económica de la Nación acompaña. Lo haremos, a partir del mes de febrero, cuando volvamos a reunirnos en paritarias con los gremios para poder determinar lo que va a ser la política salarial del año 2025, con un poco más de claridad. Veremos qué pasa en diciembre y en enero con la actividad económica en el país, con las tasas de interés, con las inversiones que vienen prometiendo las empresas y con la baja del impuesto País".