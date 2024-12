Cristina Kirchner apuntó contra la Corte Suprema: "Mejor regalo de Navidad, no se consigue"

sábado, 28 de diciembre de 2024 20:44

La ex presidenta Cristina Kirchner cuestionó a la Corte Suprema de Justicia por un fallo favorable al ex presidente Mauricio Macri en la causa Correo Argentino y dijo que se trató de un "regalo de Navidad" del máximo tribunal al titular del PRO.



A través de un posteo en redes sociales, la ex presidenta calificó como "escandalosa e inconstitucional" la decisión judicial del supremo tribunal de salvar a "Macri en la causa del Correo para que no pague su multimillonaria deuda con el Estado".



"Mejor regalo de Navidad, no se consigue, Papá Noel no vino en trineo… está en el cuarto piso de la calle Talcahuano", subrayó Fernández de Kirchner.



Asimismo, sostuvo que el fallo del máximo tribunal es "inédito" porque "transforma, sin ley del Congreso, un tribunal local en alzada de tribunales nacionales".



Este planteo de la ex mandataria tiene que ver con la resolución judicial que le otorgó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad la posibilidad de ser el órgano encargado de intervenir en los recursos extraordinarios que se presenten en la Justicia Nacional Ordinaria.



"Para que se entienda mejor: es como si la Corte fallara que las sentencias de los tribunales nacionales las resuelva el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz o de Formosa o de Santiago del Estero o de cualquier otra provincia argentina", explicó la ex jefa de Estado.



En tanto, la titular del Partido Justicialista (PJ) caracterizó esta situación como una "violación flagrante al ordenamiento constitucional, federal y de división de poderes", que busca "salvar a Macri a su familia y a la empresa SOCMA de pagar cifras multimillonarias que adeudan al Estado en concepto de canon".



Además, se refirió a las empresas del grupo Los Grobo, quienes le anunciaron este viernes al Gobierno que no podrán pagar una deuda por unos USD 10 millones.



"Nunca dejará de ser curioso que empresas que se llenaron de plata con gobiernos que detestan terminan arruinadas con los gobiernos que votan", sentenció CFK.