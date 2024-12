Orrego sobre las elecciones legislativas: "en el 2025 estaré enfocado en gobernar"

jueves, 26 de diciembre de 2024 22:51

Durante su participación en un acto de inauguración de obras en Santa Lucia, el gobernador Marcelo Orrego se refirió la contienda electoral que se vendrá durante el 2025.

"El 2025 siempre está enfocado para mí en gobernar y administrar prioridades todos los días", indicó el mandatario.

"Es estar enfocado siempre en el hacer, eso también significa gobernar, y levantarte al otro día y tener ganas de volver a hacer, con eso llegar a más obras públicas, a más posibilidades, a más oportunidades, en toda la matriz productiva que tiene San Juan", remarcó.

Pero no pudo evitar referirse a las elecciones legislativas donde deberá jugar fuerte con sus candidatos para posicionar más legisladores en la Cámara Baja. "Evidentemente el año está compuesto por un componente que tiene que ver con electoral. Pero no es el que más me importa, más allá que inexorablemente vamos a tener que el año que viene competir. Y por supuesto nosotros llevaremos nuestros candidatos, y llevar nuestros candidatos siempre está en mi cabeza, para que sean legisladores que representan a San Juan y defiendan los intereses de San Juan en el Congreso de la Nación", concluyó.