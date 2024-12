Orrego sobre la obra pública: "Vamos a traer noticias buenas para los sanjuaninos"

jueves, 26 de diciembre de 2024 12:07

En el marco de la inauguración de las obras de remodelación y ampliación del Centro de Salud Costanera Norte, en Chimbas, el Gobernador Marcelo Orrego destacó la relevancia de este avance para la provincia.

El Gobernador también subrayó su determinación a la hora de tomar decisiones. "No dudo ni un momento cuando tengo que tomar una decisión. La tomo y no me tiembla el pulso. El único compromiso que tengo es con la gente", aseguró.

De cara al cierre del año, Orrego señaló que tiene previsto un viaje a Buenos Aires. "Lo cierto es que probablemente tenga que viajar una vez más a Buenos Aires. La semana pasada tuve una reunión muy importante. Vamos a traer buenas noticias para los sanjuaninos a principios del año que viene, si Dios quiere, en temas relacionados con la obra pública", anticipó. Y agregó que, "en definitiva, se trata de una obra importante y trascendental para los sanjuaninos, relacionada con destrabar el tema del Túnel de Zonda".

Por último, el Gobernador destacó: "Cualquiera sea el presidente, quiero que le vaya muy bien. Tengo una buena relación con toda la repartición del Estado Nacional".

El dato

El Gobernador destacó que la Salud es uno de los ejes fundamentales de la gestión. En este escenario, indicó a la prensa que que la obra de ampliación en Chimbas es fruto de un gran trabajo. "Para nosotros es fundamental primero porque descentraliza la Salud y la gente está más cerca. Cuenta con prestaciones muy importantes en materia de Salud; clínica Médica, psicología, odontología, nutrición y demás. Cuenta con todos los servicios. Uno de nuestros ejes de trabajo definitivamente tiene que ver con la Salud", aseguró.