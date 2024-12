Ficha limpia: Milei ratificó que volverá a impulsar el proyecto

jueves, 26 de diciembre de 2024 17:03

El presidente Javier Milei ratificó ante diputados radicales, entre ellos los tres con pedido de expulsión del partido, que el Gobierno enviará un nuevo proyecto de "ficha limpia", tendiente a impedir que personas con condenas confirmadas se presenten a competir en elecciones, luego de que naufragara el mes pasado el que había impulsado la diputada del PRO Silvia Lospennato.

"La novedad es que ratificó que va a enviar, no quedó claro si en (sesiones) extraordinarias, un proyecto de ficha limpia. Reiteró la voluntad pese a lo que pasó el mes pasado en el parlamento", sostuvo el diputado Rodrigo de Loredo en declaraciones a los periodistas acreditados en Casa Rosada.

El propio Milei había tenido una charla telefónica con Lospenatto, a poco de que se desatara la polémica por la falta de apoyo a ficha limpia que impidió su tratamiento, para comentarle que estaba de acuerdo con la iniciativa en general aunque le planteó la necesidad de armar otro texto, ya que disentía con parte del contenido.

La extensa reunión de más de dos horas se desarrolló en el Salón de los Científicos del primer piso de la sede gubernamental, con el mandatario, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Allí recibieron a 13 diputados radicales, entre ellos los tres con pedidos de expulsión del partido por parte de la conducción, a raíz de la cercanía de este sector con el oficialismo.

En ese marco, De Loredo negó que en el encuentro se haya hablado de un posible acuerdo electoral para las elecciones legislativas del 2025. Tampoco de la reforma electoral que incluya la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"No es algo que vaya a resolver yo personalmente, hacemos un culto de la institucionalidad y tomamos decisiones colectivamente y el partido las tomará. Podrá haber una posición nacional y posiciones de distrito", sostuvo el diputado cordobés al ser consultado sobre un acuerdo posible de su sector con los libertarios.

En redes sociales, agregó: "Constructiva reunión y diálogo con el Presidente Milei y nuestros diputados. El intercambio de miradas sobre la realidad del país -lo acontecido durante este año y los desafíos que afrontará la Argentina- es un ejercicio sano para nuestras instituciones. Agradecemos su reconocimiento a nuestro aporte en este año parlamentario que pasamos".

De Loredo sostuvo que no se habló sobre si habrá sesiones extraordinarias, pero consideró la necesidad de que se realicen, sobre todo para aprobar el Presupuesto 2025 y así no se tenga que volver a renovar el de 2023.

"Me parece descabellado lo de un sector de la política de armarle el Presupuesto al Gobierno, con mucha hipocresía, queriendo hacer un ´Presupuesto Papa Noel´, pero tampoco me parece bien que carezcamos de Presupuesto. Si en el peor de los casos, tiene que salir el Presupuesto tal como está (el proyecto), con el que tenemos algunas diferencias, nos parece mejor a que no haya Presupuesto", detalló.