Elecciones 2025: Jorge Macri ya planea su estrategia y se desdoblaría los comicios

En el marco de una estrategia para retener el control de la Legislatura porteña frente a la amenaza libertaria, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunciaría en los próximos días el desdoblamiento por decreto de las elecciones y el adelantamiento de la votación para principios de julio, en tanto que también se enviaría un proyecto de ley para suspender las PASO.



De acuerdo al plan oficial, las elecciones para legisladores porteños se realizarían el domingo 7 de julio, cuatro semanas antes de las PASO nacionales del 3 de agoto y bastante más separadas de los comicios generales nacionales del 26 de octubre.



A raíz de la autonomía de la Ciudad, Jorge Macri podrá desdoblar por decreto sin problemas, pero para suspender las PASO, en cambio, necesitará avanzar en acuerdos políticos con la oposición, ya que cualquier reforma electoral requiere de las dos terceras partes de los votos (en este caso, 40 de los 60 legisladores).



En Uspallata se sienten confiados, porque pese a que la libertaria Pilar Ramírez dijo que la suspensión de las PASO porteñas tiene "un tufillo raro" en La Libertad Avanza predomina una postura favorable.



Junto a su socios del interbloque Vamos por Más, el PRO ya tiene aseguradas una treintena de voluntades a favor, sin contar a la decena de libertarios, y hasta podría llevarse votos de Unión por la Patria.



El proyecto de suspensión de las PASO (y no su eliminación, lo cual requeriría un recorrido mucho más complejo) podría tratarse entre mediados y fines de febrero en sesiones extraordinarias de la Legislatura.



La motivación detrás del desdoblamiento esconde una razón muy sencilla: evitar el arrastre de la votación nacional, donde se espera que la polarización libertarios vs kirchneristas juegue un rol preponderante y licúe parcialmente la representación del resto de las opciones no peronistas.



Una buena performance de los libertarios podría afectar la gobernabilidad legislativa de la gestión del PRO, a la que le quedarán dos años más de mandato tras las elecciones del año próximo.



Para la suspensión de las PASO existen motivos económicos y de simplificación del calendario electoral, pero lo central tiene que ver con el temor de que una mala performance del PRO en las primarias consiga un efecto adverso: la profundización del voto útil en el polo libertario, en detrimento de la lista del oficialismo porteño que responde a Jorge Macri.



El jefe de Gobierno porteño ya tendría decidido no alentar una alianza electoral con La Libertad Avanza, que en la Legislatura porteña no acompañó su proyecto de Presupuesto (a excepción de Ramiro Marra) y en general tuvo una actitud de poca colaboración, inversa a la que el PRO tuvo en el Congreso nacional ayudando a Javier Milei.