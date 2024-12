El gobernador Orrego participó en la misa de Acción de Gracias por la Navidad

lunes, 23 de diciembre de 2024 08:17

La misa de Acción de Gracias por la Navidad tuvo lugar el domingo 22 de diciembre en la Iglesia Catedral. Previo al oficio religioso, el gobernador Marcelo Orrego recorrió el templo para observar las renovaciones realizadas en el lugar.

La ceremonia, presidida por monseñor Jorge Lozano, se llevó a cabo en el exterior de la catedral, contando con la participación de autoridades provinciales y una numerosa concurrencia. Participó con su canto y oración la Hermandad de la Virgen del Rocío.

Además, al finalizar la ceremonia religiosa, se presentó el Belén Viviente organizado por la Municipalidad de Capital, a cargo del grupo de Ballet "Sembrando Ilusiones".

Durante la homilía, monseñor Jorge Lozano destacó:

"Levantarnos para no quedar aplastados por los problemas. Estar de pie es asumir que no estamos vencidos o de brazos cruzados. Es la actitud de quien quiere comprometerse en la búsqueda de algo nuevo. Después, el siguiente paso es mirar en torno y ver dónde hago falta, quién me está necesitando más".

Por otro lado dijo: "No es la alegría del cinismo, del bufón de la corte. Es la alegría de quienes tienen el corazón puro. De quienes reconocen la cercanía del amor de Dios que no abandona a los humildes".

Agregó que "nuestra vocación cristiana es llevar a Jesús y suscitar alegría por reconocerlo. Hace falta salir de uno mismo. Poner atención en quien nos necesita".