Fabián Martín optimista con la aprobación de la reforma electoral y su aplicación en 2027

jueves, 19 de diciembre de 2024 19:26

Fabián Martín se refirió en detalle al nuevo proyecto que el gobernador Marcelo Orrego envío a Diputados para realizar reformas al Código Electoral. Se mostró optimista con la aprobación del mismo y detalló que e seguirán analizando modificaciones.



"El gobernador y su equipo han venido trabajando sobre el proyecto y tiene tres o cuatro cosas muy interesantes", recalcó Martín. "Primero, la implementación de la boleta única a papel, que es muy importante, porque es más económica, es amigable con el ambiente, es más transparente", dijo



"En segundo lugar, la elección se hace un solo día, no hay PASO, y gana el que más votos saca conforme establece la constitución", comentó.



"Los candidatos se pueden elegir en internas, y los partidos o los frentes políticos tienen la opción de hacerla o cerrada o abierta. Si la hace abierta, participan los afiliados a ese sector político, más cualquier ciudadano que no sea afiliado a otro partido político", agregó.



"Y por último, lo que me parece muy interesante, es la limitación de los mandatos de los diputados, que hasta ahora eran ilimitados y establece dos periodos", remarcó

Sobre la posibilidad de reducir los mandatos para gobernador y vice, Martín dijo que "hay un proyecto del diputado Quiroga Moyano, donde pide volver al viejo sistema con dos periodos como máximo, un mandato y la posibilidad de reelección. Eso no está vigente, hay que hacer una enmienda, hay que hacer una ley que establezca la necesidad de enmendar y llamar a un plebiscito, y que la gente defina si quiere o no este tema de volver a los dos mandatos. Es una cuestión a ver, a resolver".



"Seguramente vamos también a estudiar el tema y el año próximo a avanzar en ese proyecto que está hoy en la Cámara de Diputados.

"El proyecto de reforma electoral se va a llevar a cabo y va a ser aplicado para el 2027 que es la próxima elección provincial", concluyó.