Exportaciones mineras: el no pago de retenciones no afecta a los recursos de San Juan

jueves, 19 de diciembre de 2024 11:45

"El no pago de retenciones no nos afecta a los sanjuaninos". Con esas palabras, el gobernador Marcelo Orrego se refirió a la polémica que se generó esta semana entorno a la noticia de que las empresas mineras que operan en todo el país, incluidas las que están en San Juan, no aportan al Gobierno Nacional el pago del 8% de retenciones por exportaciones mineras.

En este 2024, el gobierno de Javier Milei no renovó el decreto nacional que establecía que las empresas con emprendimientos de oro y plata debían pagar el derecho de exportación. De esta forma, estuvo en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 y luego las empresas operadoras de emprendimientos no siguieron pagando.

"Las retenciones no nos afectan porque no son coparticipable. Con nosotros no hay ningún tipo de problema porque las regalías se pagan en tiempo y forma y los fideicomisos también. Pero en el otro tema, es una cuestión que será Nación que deberá determinar o dar las explicaciones del caso", aclaró Orrego en rueda de prensa.

"No afecta a los sanjuaninos porque esos recursos no son coparticipables. Son las retenciones que tiene que hacer el Gobierno Nacional al sector, pero no es el caso de San Juan porque no es coparticipable", repitió.