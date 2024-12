Milei en Italia: "creían que íbamos a durar tan solo un par de meses".

sábado, 14 de diciembre de 2024 18:00

El presidente Javier Milei recibió la ciudadanía italiana de parte de la primera ministra, Georgia Meloni, y luego participó en un acto en "Atreju", donde destacó su gestión y recordó que muchos creían que su gobierno iba a "durar tan solo un par de meses".



Al hablar en la convención nacional organizada por la premier local, el jefe de Estado expresó: "Contra todos los pronósticos de los analistas y políticos profesionales, creían que íbamos a durar tan solo un par de meses y que no estábamos capacitados para gobernar. Tuvieron que tirar a la basura todos sus manuales".



"Los argentinos y los italianos estamos unidos por un linaje común y lazos de sangre profundos que datan de varias generaciones. Por eso, más que estar entre amigos, siento que estoy en familia", resaltó el Presidente.



En el marco de ese encuentro de partidos conservadores y de derecha del mundo, el mandatario argentino fue ampliamente aplaudido cuando habló de "la casta" y sus planes para avanzar en contra de ese sector.



"Soy economista, no soy político. De hecho, siempre desprecié a los políticos por el daño que le hicieron a mi país", aseguró Milei en su segundo día de actividades en Italia.



Ante un público afín, el Presidente remarcó que el año pasado cuando ganó la elección "todas las fórmulas y recetas de la comunicación política profesional fracasaron, la mayoría de la gente eligió algo diferente".



"Tengo mis propias recetas, que no son políticamente correctas ni tan profesionales, pero hasta ahora nos han dado resultado", consideró el mandatario nacional.



Además, en su mensaje, cuestionó al socialismo y expresó que "cuando el adversario es fuerte la única forma de derrotarlo es con una fuerza mayor". "Nosotros defendemos una causa justa y noble, mucho más grande que cada uno de nosotros", agregó Milei.