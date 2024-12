Presupuesto de San Juan 2025: Gutiérrez responderá inquietudes de Diputados

jueves, 12 de diciembre de 2024 09:35

Este jueves, tomará estado parlamentario el Presupuesto provincial 2025 y para responder inquietudes, el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez asistirá a la Cámara de Diputados, la semana próxima.

El vicegobernador a cargo, actualmente, de la gobernación y presidente de la Cámara de Diputados de San Juan, Fabián Martín destacó en radio Sarmiento que "el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez visitaría la Cámara de Diputados, en principio ya que falta confirmar. Estos debates se hace abiertos y pueden participar los diputados que no sean parte de las comisiones. Por lo tanto en éste, seguramente sobre el Presupuesto habrá una gran cantidad de diputados o la inmensa mayoría".

Agregó que "el ministro es muy importante que asista ya que el Presupuesto es muy técnico y él va a poder dilucidar algunas dudas que pueden existir. También, poder sumar algunas iniciativas que surjan de los diputados. Siempre hay cosas a mejorar y en este sentido, también el Ministro viene abierto a la posibilidad de escuchar sugerencias".

Martín expresó que en diálogo previo con el ministro Gutiérrez, "me comentó que es un presupuesto equilibrado y se le va a dar mucho énfasis a lo que es educación, seguridad, salud y producción. Al no tener un parámetro del presupuesto nacional, que no está por ahora, se toman valors históricos que se vienen tomando de otros presupuestos anteriores. Esperemos que, la totalidad de los bloques y de los diputados, puedan acompañarnos y que podamos empezar el año entrante con un presupuesto que es una hoja de ruta. Se trata además del primer presupuesto porque el año pasado no hubo presupuesto y trabajamos con el que se aprobó el 2022 para el 2023".