Historia del Poder Judicial: La UNSJ entregó a la Corte la segunda parte

viernes, 29 de noviembre de 2024 11:37

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), en la persona de su Rector, Mg. Ing. Tadeo Berenguer, hizo entrega de la Segunda Parte de la obra “La Construcción de la Justicia de San Juan”, al Presidente de la Corte de Justicia, Dr. Marcelo Jorge Lima y los Ministros, Dr. Daniel Olivares Yapur, Dr. Juan José Victoria y Dr. Guillermo Horacio de Sanctis. Este trabajo es un acto inédito para la vida institucional del Poder Judicial de San Juan, ya que a partir de ahora y por primera vez tiene documentada su historia.

La obra consta de tres entregas. La primera se realizó el 28 de febrero de 2024 y la tercera está prevista para Abril de 2025. Luego se realizará la impresión del libro y sus respectivos tomos. La investigación reflejará el desarrollo histórico y las complejidades propias del campo judicial, reconociendo las características que adoptó la administración de justicia en la provincia, a través de sus reglamentos organizadores, en su contexto histórico. La obra busca abordar las diferentes temáticas, hechos históricos, actores o agentes pertenecientes al Poder Judicial que definen y muestran la complejidad propia del campo judicial local.

La Segunda Parte de la entrega se realizó el 28 de noviembre en la Sala de Acuerdos del Poder Judicial, con la presencia de la Decana de la FFHA, Magíster Myriam Arrabal; la Directora del Instituto de Historia Regional y Argentina Héctor Domingo Arias, Dra. Silvana Frau, la investigadora, Magíster Alejandra Ferrari y la Técnica en Archivística, María Cornejo.

El Presidente de la Corte, Dr. Lima, expresó: “Ustedes están escribiendo no solamente la historia del Poder Judicial, sino que este es un aporte para la sociedad, no solamente para los empleados actuales del Poder Judicial, funcionarios, magistrados, sino para los venideros; para apropiarse de los elementos y comenzar a construir, a partir de esos elementos, nuestra propia identidad. (…) Así que les agradezco profundamente, en nombre de la Corte de Justicia, el aporte, que es significativo. Leí parte de la primera entrega, y no solamente se refiere al periodo post-colonial, sino que tiene aportes en el pre-colonial, que eso es muy importante. En lo personal no conocía ciertos aspectos y aportes que nuestros antiguos pobladores, que algunos le llaman indios, han hecho. Así que, muchas gracias”.

El Rector de la UNSJ, Mg. Ing. Berenguer entregó la Segunda Parte de la obra y remarcó: “Quiero destacar el valioso trabajo que han hecho los archivistas, para rescatar todo el material, en un ámbito como el sanjuanino, en el que el terremoto hizo un quiebre en lo social, un quiebre en lo histórico, en lo psicológico”.

“La Construcción de la Justicia de San Juan” responde a una iniciativa de la Corte de Justicia. Para hacerlo realidad, previamente se firmó Acta Complementaria con la UNSJ, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y el Instituto de Historia Regional y Argentina Héctor Domingo Arias.